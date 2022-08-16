Kalp ve damar dostu karpuz

VİTAMİN ve mineraller ile antioksidan besin ögeleri açısından oldukça zengin olan karpuz, bu özelliği sayesinde sağlık açısından vücuda pek çok fayda sağlar. Karpuzdaki yüksek likopen içeriği kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Önemli bir bitkisel bileşen olan likopen, arterlerin esnekliğinin korunması ve güçlendirilmesi üzerinde etkilere sahiptir. Bu özelliği sayesinde arterlerde aterom plaklarının oluşarak bunların tıkanmaya yol açmasını önler, damar sertliği gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Ek olarak hipertansiyonun da önlenmesine yardımcı olan likopen, kalp ve damar hastalıklarıyla savaşır. Dünya genelinde en fazla ölüme neden olan hastalık grubunun kalp ve damar hastalıkları olduğu göz önünde bulundurulduğunda karpuz ve diğer likopen içeriği yüksek besin türlerinin düzenli olarak tüketilmesinin oldukça faydalı

olduğu görülmektedir.

ŞEFTALİ BİN DERDE DEVA

İÇERİĞİNDE birçok mineral, vitamin ve yüksek miktarda lif barındıran şeftali, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır. İdrar söktürücü etkisi vardır. Cilde tazelik ve nem kazandırır. Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu giderir. Vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye ve hazımsızlık sorunlarına yardımcı olur. Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenler. Kan içerisindeki zararlı bakterileri temizler. Diş sağlığına iyi gelir. Uzun bir süre vücutta tokluk hissi sağlar ve enerji depolar. Yüksek kolesterolü düşürür.

ANTİOKSİDAN DEPOSU ÜZÜM

ÜZÜM bol miktarda enerji ve lif içerir, protein açısından zengindir . Üzümün antioksidan özelliği, E vitamininden 50, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır. Beyin sağlığından, sindirim sistemine, cilt sağlığından kansere kadar birçok alanda faydası olan üzüm güçlü bir antioksidandır. Migrene iyi gelen üzüm, kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur. Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır ve kolesterolü dengeler. Böbrek bozukluklarını onarmaya yardımcıdır. Astıma karşı faydalıdır. Sağlıklı saçlar için gerekli olan vitamin ve mineralleri içermektedir. Şeker ve karaciğer yağlanması olan hastalar üzüm tüketimi konusunda ölçülü olmalıdır.