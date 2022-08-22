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Haberler Sağlık Domates gribi nedir? Domates gribi nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Domates gribi nedir? Domates gribi nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Domates gribi araştırmaları son günlerde yoğunluk kazandı. Koronavirüs ve maymun çiçeğinden sonra domates gribi salgını korkusu oluştu. Hindistan'da ortaya çıkan ve çocuklar arasında yayıldığı bilinene domates gribinin belirtileri araştırılıyor. Peki domates gribi nedir, nasıl bulaşır? Kimler risk altında? İşte detaylar...

22.08.2022, 12:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022, 13:00

Hindistan'da ortaya çıktığı belirtilen ve daha çok 1-5 yaş arası çocuklarda görülen domates virüsünün belirtileri merak konusu oldu. İlk olarak 6 Mayıs tarihinde ortaya çıktığı belirtilern virüs kırmızı kabarcıklar ve yüksek ateş ile kendini belli ediyor. İşte domates gribinin belirtileri...

Domates gribi nedir? Domates gribi nasıl bulaşır, belirtileri neler?

DOMATES GRİBİ NEDİR?
Domates gribi, ciltte görülen kırmızı kabarcıklardan adını alıyor. Daily Beast'te yer alan habere göre, Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildiriliyor. Söz konusu virüsün ülkenin çeşitli bölgelerinde çoğunlukla 1 ila 5 yaş arası çocukları etkilediği açıklandı. Lancet araştırmasına göre, söz konusu virüs ülkede ilk olarak 6 Mayıs'ta görüldü.

Aynı rapora göre, o tarihten itibaren en 82 çocuk Domates Gribi nedeniyle tedavi altına alındı.

Virüsün şu an için endemik konumda olduğunu belirten araştırmacılar daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Domates gribi nedir? Domates gribi nasıl bulaşır, belirtileri neler?

DOMATES GRİBİ BELİRTİLERİ NELER?
Adını enfekte olan kişilerin cildinde görünen büyük kırmızı kabarcıklardan alan Domates Gribi'nin en belirgin semptomu bu. Bu kabarcıkların dışında virüsün 4 ana semptomu bulunuyor;

Yüksek ateş

Yorgunluk

Vücut ağrıları

Şiddetli eklem ağrıları

Domates gribi nedir? Domates gribi nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Ölümcül olmayan Domates Gribi'nin herhangi bir aşısı veya antiviral tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar bu virüse karşı en etkili tedavinin istirahat etmek, bol sıvı almak olduğunun altını çiziyor.

Domates gribi nedir? Domates gribi nasıl bulaşır, belirtileri neler?

The Lancet dergisinin yayımladığı raporda, vakaların ilk olarak Kerala eyaletinin Kollam kentinde görüldüğü belirtildi. Raporda, virüsün eyaletin Anchal, Aryankavu ve Neduvathur bölgelerinde, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Domates gribi nedir? Domates gribi nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Bunun yanı sıra, enfeksiyon Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildi ve vaka sayısı 82'ye ulaştı. Uzmanlar, virüsün oldukça kolay yayıldığı konusunda uyardı.

Adını ciltte oluşan kırmızı kabarcıklardan alan "domates gribi", kızarıklık, yüksek ateş, eklem ağrılarına neden oluyor. Hastalık için henüz bir tedavi yönteminin olmadığı belirtiliyor.

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