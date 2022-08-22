Ödem şikayeti olana kabak detoksu tarifi

Yaz aylarının lezzetli sebzelerinden biri olan kabak; göz, cilt ve kalp sağlığı için faydalı olan lutein, zeaksantin ve beta-karoten gibi maddeleri bol miktarda içerir. Çözünür lif içeriğiyle de bağırsaktaki yararlı bakterileri besler, kötü kolesterol seviyelerini düşürür, kan şekerini destekler. Bununla birlikte oldukça düşük kalori içeren kabak yüksek lif ve su içeriğiyle tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne destek sağlar. Diyetisyen Duygu Çiçek, yağ yakmak ve ödem atmak isteyenler için kabak detoksu tarifi verdi. Günün herhangi bir öğününde tüketebileceğiniz kabak detoksunun tarifi şöyle: 2 kabağı rendeleyip yağsız,tuzsuz şekilde kendi suyunda ocakta pişirelim. Soğuttuktan sonra 4 çorba kaşığı yoğurt ekleyelim. Tuz hariç istediğimiz baharatlarla tatlandıralım.

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