Keçi sütünün faydaları saymakla bitmiyor

Anne sütü üzerine yapılan araştırmalarda, keçi sütüyle benzerlikler taşıdığı ortaya çıktı. Hemen hemen aynı mineral ve vitaminleri içeren keçi sütü, bağırsak florası sayısını artırarak daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Özellikle hem kabızlık hem de ishalin yaşanma riskini azaltır.



ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKISI BÜYÜK

Keçi sütüyle ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda, bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırarak antikor üretilmesine katkı sağladığı da görüldü. Bu nedenle, anne sütünden mahrum kalmış çocukların gelişimi için keçi sütünün ek takviye yapılmasının yararlı olacağı vurgulanıyor. Keçi sütü vücudun pH değerini dengelemesiyle de dikkat çekiyor. Bu sayede hücrelerin hızlı bir şekilde yenilemesini sağlıyor. Ayrıca, cilt hücrelerinde nem bombası etkisi yaratarak, içilmesi ve cilde sürülmesi olumlu sonuçlar doğuruyor. Birden çok faydası olan keçi sütünün, iltihabı ve ödemi vücuttan uzaklaştırdığı da biliniyor.

HÜCRE YENİLEMEDE DOĞAL FORMÜL

Metabolizmayı çalıştırmada da oldukça etkili olan keçi sütü, kilo vermek isteyenler için diyetlerde kullanılabilir. Kandaki beyaz hücrelerin artmasına yardımcı olur. Bu sayede anemi ve demir eksikliğine en hızlı ve doğal çareyi sunar. Sinir sistemindeki hücreleri yeniler, kaygı ve stresi azaltır. Beynin fonksiyonlarına hız kazandırır.

ET VE BALIK YEMEYENLER MUTLAKA TÜKETMELİ

Keçi sütünde yüksek oranda fosfor bulunur. Çok fazla et ve balık yemeyen ya da yiyemeyenler fosfor ihtiyacını keçi sütüyle giderebilir. Astım, alerji, sindirim sistemi rahatsızlıkları, hazım sorunları, cilt hastalıkları, bebek egzamaları ve varise de iyi gelir. Ayrıca, keçi sütündeki bakteri miktarı diğer hayvanların sütünden daha azdır.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Felç ve kalp krizi gibi riskleri azaltan keçi sütünün bir başka özelliği ise, içerisinde bulunan çinko sayesinde yaraların daha hızlı iyileşmesine olanak vermesi. Özellikle A vitamininden başlamak suretiyle B ve D vitamini gibi birçok farklı kategori üzerinden önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkar.

KEMİK GELİŞİMİNİ HIZLANDIRIR

Keçi sütünde bulunan kalsiyum, inek sütünden çok daha fazladır. Bu yüzden kemik gelişimini daha hızlı sağlar. Özellikle kazalar sırasında yaşanan kırıklar ve kemik kaynamaları için tüketilmesi tavsiye edilir. Keçi sütünün içeriğinde bulunan yağ asitleri kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürür, böylece kalp ve damar sağlığına yarar sağlar.