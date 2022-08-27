Çok yönlü gelişen sağlıklı nesiller

"Farklı bir anaokulu" vizyonuyla Çiğli Ataşehir'de eğitim öğretim hayatına devam eden Özel Bilgiç Çocuk Anaokulu yeni eğitim öğretim dönemine hazır. İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisanslı, bilgisayar mühendisi ve aynı zamanda çocuk gelişimi mezunu 3 çocuk annesi Kurucu Müdür Beril Çelikel hayallerini ve gerçekleştirdiklerini anlattı.



SOSYAL BECERİLER

Bilgiç Çocuk Anaokulu'nu hayata geçirirken en büyük motivasyonunun, kendi çocuklarının da okul öncesi eğitim çağında olması ve onlara mümkün olan en iyi eğitimi verme arzusu olduğunu belirten Çelikel, "Yine en büyük mutluluk kaynağım, çocuklarımı kurucusu olduğum okulumdan mezun edebilmek oldu. Bu süreçte edindiğimiz tecrübe ile daha fazla çocuğumuzun hayatına dokunarak onları iyi donanımlı bireyler olarak eğitim hayatlarına hazırlıyoruz" dedi. Okulda STEAM (Fen-Teknoloji- Mühendislik-Sanat-Matematik) uygulamalarının yanı sıra, günlük hayatta kullanılabilecek ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Montessori etkinliklerinin de yapıldığını kaydeden Çelikel,



ROBOTİK KODLAMA

"Robotik kodlama, akıl ve zeka oyunları, fen ve doğa etkinlikleri, İngilizce, mutfak atölyesi, drama ve orff, yoga, satranç dersleri gibi çocukların çok yönlü gelişimini destekleyecek branş dersleri uygulanıyor. Robotik kodlama ve algoritma dersinde kendi kendine boyama yapabilen robot parçalarını birleştiren öğrenciler, güncel teknolojiyle bağını tablet ve telefona bağlı kalarak değil, üreterek ve deneyimleyerek öğreniyor" diye konuştu.

DOKTOR KONTROLLÜ GELİŞİM TAKİBİ

OKULUN Özel Ege Ambulans Servisi ile anlaşmalı olduğunu belirten Çelikel, "Olası acil durumlarda ambulans ve sağlık ekibiyle bizlere destek vermekteler. Haftada bir gün kurum doktorumuz Anne ve Çocuk Sağlığı Doktoru Gülay Seyirden, çocuklarımızın gelişimini ve sağlık durumunu gözlemliyor. Gerektiği durumlarda ailelerle görüşme yapılıyora. Kurum psikoloğumuz çocuklarımızın ruhsal gelişimini takip ediyor. Beslenme programı da beslenme uzmanları ve diyetisyenler tarafından hazırlanıyor. Çalışmalarımızı 'Beslenme Dostu Okul' ve 'Beyaz Bayrak Sertifikalarını' da alarak taçlandırdık" dedi.