Görme problemlerinde Difraktif Lens ameliyatı

Gözlük, özel ve sosyal hayatta bireylerin rahat hareket etmesine engel olabiliyor. Ekol Hastanesi Göz Kliniğin'den Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Lider Çelik, "Zaman ilerledikçe, özellikle de 40 yaş ve sonrası dönemlerde yakın görme problemleri başlıyor. Uzak gözlüğü kullanan kişiler yakın gözlüğü de kullanmaya başlayınca gözlük sayısı ikiye çıkıyor ve bu durum kişinin sosyal hayatında zorluklar çekmesine neden olabiliyor. İki gözlük kullanımını giderebilecek uzak - yakın kontakt lensler mevcut fakat bu lensler her hastanın gözüne uygun olmayabiliyor. Kişi bu lenslere alışamayabiliyor" dedi.



YENİ NESİL YÖNTEM

Kişilerin uzak ve yakın görme problemleri için çeşitli tedavi yöntemleri olduğunu belirten Opr. Dr. Lider Çelik, "Lens ve gözlük kullanımındaki zorluklar sebebiyle gündeme ameliyatlar geliyor. Bu tarz problemler için çeşitli ameliyatlar var fakat bu dönemde yaygın olarak kullanılan, başarı oranı ve kalıcılığı daha yüksek olan yeni nesil Difraktif Lens İmplantansyonları. Yerleştirilen merceklerin temel özelliği yumuşak bir lens olmaları. Bu mercekler gözdeki numarayı düzeltmek için hazırlandıklarından genelde iyi sonuç veriyorlar. Ayrıca Difraktif Lens İmplantasyonları katarakt geliştikten sonra ya da gelişmeden önce de uygulanabiliyor. Bu ameliyatlar 10 dakika civarında bir sürede damla ile gerçekleştiriliyor" dedi.



3 PROBLEM TEK AMELİYAT

Yüksek astigmatı olan kişiler için de Difraktif Lens İmplantasyonu yapılabildiğini belirten Opr. Dr. Çelik, "Bazı hastaların uzak ve yakın görme problemlerinin yanı sıra Astigmatı da olabiliyor. Bu hastaların genellikle baş ağrısı gibi astenopik şikayetleri oluyor. Excimer lazere ve kontakt lense uygun görülmemiş yüksek astigmatı olan kişilerin hem uzak görme, hem yakın görme hem de astigmat problemleri Difraktif lenslerin bir türü olan Difraktif Torik lensler ile tedavi edilebiliyor" dedi. Hipermetropların tedavisinde de Multifokal Difraktif ya da Multifokal Difraktif Torik Lens tedavisinin uygulanabileceğini belirten Opr. Dr. Çelik, "Hipermetroplar Excimer Lazer uygulaması ile tedavi edilebiliyor. Fakat bütün hipermetropu kornea üzerinden düzeltmek çok da kolay olmuyor. Kimi zaman gözün doğal yapısı değiştirilebiliyor. Bu sebeple hasta belirli bir yaşın üzerindeyse Excimer Lazer yerine Multifokal Difraktif ya da Multifokal Difraktif Torik Lens tercihi ile daha başarılı sonuçlar elde edilebiliyor" dedi.

İYİ ANALİZ EDİLMELİ

Tedavide göze uygun yöntem ya da yöntemlerin seçilmesinin önemine değinen Opr. Dr. Çelik, "Göz problemlerinde iyi bir analiz sonrasında planlanan tedavide göze uygun yöntemin belirlenmesi oldukça önemli. Kimi zaman tek yöntem ile kimi zaman ise birkaç yöntemi kombine ederek planlanan tedavi göze uygun seçildiğinde alınan sonuçlar daha sağlıklı oluyor ve tedavi sonrasında hasta daha mutlu oluyor. Bu yüzden hastanın problemi iyi analiz edilmeli, en uygun tedavinin uygulanmalı" şeklinde konuştu.