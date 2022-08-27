Göz kapağı estetiğinde konfor ve hızlı iyileşme

Özel İzmir Can Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanları Op. Dr. Mehmethan Doğan ve Op. Dr. Kader Yıldız Doğan estetik müdahalelerde en çok tercih edilenlerden birinin göz kapağı estetiği olduğunu belirtti.



SIKILAŞMA SAĞLANIYOR

Op. Dr. Kader Yıldız Doğan, "Göz kapağı estetiği, aslında göz çevresi gençleştirmenin bir parçası. B ütünsel yaklaşım gerektiren oldukça geniş bir konu. Son zamanlarda 'ameliyatsız göz kapağı estetiği' adı altında 'Plazma enerjisi' ile göz kapağı estetiği uygulamaları gündemde" dedi. Blefaroplasti hakkında bilgiler veren Op. Dr. Mehmethan Doğan, "Blefaroplasti cerrahi yöntemle yapılan göz kapağı estetiği uygulamasıdır. Lokal anestezi altında yaklaşık 45 dakika süren, konforlu ve tatmin oranı yüksek bir ameliyattır. Plazma tedavisinde ise, lokal anestezi sonrası özel bir cihaz ile göz kapağı cildine yapılan çok sayıda küçük atışla fazla cilt dokusu buharlaştırılarak uzaklaştırılır. Bu sırada plazma enerjisi ile ciltte küçük yanıklar oluşturularak cildin iyileşme reaksiyonları sonrasında sıkılaşması sağlanır" dedi. Op. Dr. Kader Yıldız Doğan, "Ameliyat fobisi olanlar için plazma tedavisi bir alternatif olarak görülse de, cerrahi göz kapağı estetiği öncesi iyi bir bilgilendirme ve telkinle, gerekirse hafif bir sedasyon desteği ile ameliyat fobisi olan hastalar da dahil olmak üzere herkese uygulanabilecek bir girişimdir.



ALTIN TEDAVİ YÖNTEMİ

Göz kapaklarında hafif cilt fazlalığı olan kişilerde plazma enerjisi tedavisi iyi bir seçenek olabilir. 'Plazma tedavisi'ni sadece hafif göz kapağı sarkmalarının tedavisinde veya Blefaroplasti ve medikal estetik girişimler gibi uygulamaların destekleyicisi olarak kullanmak daha akılcı ve gerçekçi olacaktır. Göz kapağı cerrahisi ise, göz kapaklarındaki cilt fazlalıklarının ve torbalanmaların giderilmesinde hala altın standart tedavi yöntemi olarak konumunu korumaktadır" dedi.

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