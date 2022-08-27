Karnından 30 kiloluk tümör çıkarıldı

Karnında oluşan şişlik nedeniyle Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne başvuran Nilüfer Yurdusever'in tetkikler sonucunda karnında tümör olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Derici ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.



BAZI ŞİKAYETLERİ VARDI

Operasyon hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Hayrullah Derici, "Hastamız 54 yaşında, Didim'de yaşıyor. Karında şişlik, karın ağrısı, bulantı, kusma şikayetleri nedeniyle daha önce çeşitli sağlık merkezlerine başvurmuş. Bu merkezlerde karın içerisinde dev bir tümör tespit edilmiş ve kendisine yapılacak ameliyatın çok riskli olduğu söylenmiş" dedi.



HASTAMIZ BİZE GÜVENDİ

Prof. Dr. Derici şöyle konuştu: "Nilüfer Hanım araştırmalar sonucu bize ulaştı. Riskli bir ameliyattı, ancak daha önceki tecrübelerimize dayanarak bu ameliyatı başarı ile yapabileceğimizi hastamıza söyledik. Hastamız bize ve ekibimize güvendi. Hastamızın karnından 30 kilogramlık dev bir tümör çıkardık. Gayet başarılı bir ameliyat oldu ve şimdi kendisi gayet sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor."



'KENDİMİ ÇOK SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM'

Ameliyat sonrası kendisini çok sağlıklı hissettiğini söyleyen Nilüfer Yurdusever, "Ameliyatın ardından ağrılarım azaldı, nefes alıp vermem kolaylaştı. Çıkan tümörü görünce inanamadım. Kendimi şu anda çok sağlıklı hissediyorum. Bu hastalıktan kurtulduğum için de çok mutluyum. Prof. Dr. Hayrullah Derici hocam başta olmak üzere bu süreçte benimle yakından ilgilenen tüm Ekol Hastanesi çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

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