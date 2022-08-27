Obezite cerrahisi sonrası deformeler düzeltilebilir

Tüm dünyada ve ülkemizde görülmesi gittikçe artan obezite, önemli bir sağlık sorunu. Uygun hastalarda uygulanan obezite cerrahisi ile hastalar ideal kilolarına ulaşabiliyor.



DOĞRU PLANLAMA

Bu kadar fazla kilo verme sürecinin ardından hastaların vücutlarının belli bölgelerinde deformeler ve sarkmaların oluşabildiğini söyleyen Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Onur Öztürk, obezite cerrahisi sonrası yapılan vücut şekillendirme ameliyatları ile bu sorunların düzeltilebildiğini söyledi. Hastanın vücudunda oluşan sorunlara göre planlama yapılması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Öztürk, "Hastalar genelde tüm sorunların aynı anda yapılmasını isterler ama bu fizyolojik olarak mümkün değildir. Hastaların öncelikleri belirlenmeli ve doğru planlama yapılmalı. Kombine edilebilmesi mümkün işlemler birlikte yapılabilir. Hastaya ameliyat sonrası uyması gerekenler anlatılmalı. Bu ameliyatlar kilo verme ameliyatları değil, kilo verdikten sonra oluşan bozuklukların ve deformasyonların şekillendirilmesi ameliyatlarıdır" dedi.

6 AY ARA VERİLMELİ

Vücut şekillendirme ameliyatlarının kadın ve erkeklerde, yaş sınırı olmadan, genel sağlık durumu ameliyat olmaya engel olmayan herkese yapılabildiğini kaydeden Op. Dr. Öztürk, "Ameliyatlardan sonra bir iz kalabiliyor. Ancak biz cerrahlar bu izleri gizleyemeye ve saklamaya çalışıyoruz. Bacak içi, sütyen bölgesi, meme altı gibi yerlerden kesileri yaparak görünür yerde kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Her bir seans arasında 3-6 ay kadar ara verilmeli. Örneğin meme ve kol estetiği yapılan bir hasta, bacak ve karın estetiği olabilmesi için en az 3-6 ay ara vermek gerekmektedir. Total olarak bu süreç ortalama 2 yıla kadar yayılabilmektedir" diye konuştu.