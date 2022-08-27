Okaliptüs çayı faydaları nedir, neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Stresli yaşamı olanlar okaliptüs çayı içtiklerinde sakinleşir. Zihni rahatlatan etkisiyle gergin olanların daha sakin kalabilmesine yardımcı olur. Özellikle gece içildiği zaman uykusuzluk sorunu yaşayanların daha rahat uyumasına destek olur.



-Kan şekeri yüksek olanlarda düşürücü etki sağlar

-Bakterilere karşı etkilidir. Bakterilerin vücuttan uzaklaşmasına yardımcı olur.

-Yaz mevsinmlerinde özellikle ağaçlık alanlada kene, vb. gibi böcek çeşitleri çok fazla olur.

-Her yaşta kadın ve erkeklerde cilt hastalıkları görülebilir. Cildin en iyi hale gelmesine yardımcı olan ürün cilt hastalıkları üzerinde olumlu etkiler gösterir. Cildi gençleştirici etkileri de vardır.

-Grio olduğunda balgam sorunu yaşayanlar çayı içtiklerinde sorunlarından kurtulur. Balgam söktürücü özellikte olan çay boğazdaki ağrının azalmasına destek olur. Konuşma güçlüğü yaşayanlar ya da öksürükle baş etmeye çalışanlar için de iyileştirici etkilere sahiptir.