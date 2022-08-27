Tatil dönüşü asla öğün atlamayın

Yaz boyunca tatilde ya da arkadaşlarınızla birlikte geçirdiğiniz zamanlarda, düzenli egzersiz ve sağlık beslenmeyi bir kenara bırakmış olabilirsiniz. Ama alınan kilolar sizleri strese sokmasın. Diyetisyen Gizem Güneş, vatandaşlara tatil dönüşü dengeli beslenme yönetimi olarak öğün atlamamaları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.



HAREKETE GEÇMELİSİNİZ

Sağlıklı bir yaşama adım atmanın oldukça kolay olduğunu belirten Güneş, " Sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek için, pazartesileri beklemeyin. Yemek yerken odağınız yiyeceklerde olsun. Su içmeyi kendinize hatırlatmayı unutmayın. Asla öğün atlamayın. Beslenmenizde ki yağ tüketimini azaltın. Ve sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin. Dışardan aldığınız paketli gıdalara biraz ara verebilirsiniz. Sebze ve protein tüketimine arttırın. Egzersizi asla unutmayın" ifadelerini kullandı.

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