Günde 1 elma bile ‘sarı nokta’ riskini azaltıyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Avrupa'nın farklı ülkelerinde 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre Akdeniz tipi beslenmenin yine yaşlanmayla birlikte görülen sarı nokta hastalığında olumlu etkileri olduğunu söyledi.

AKDENİZ TİPİ ÖNERISI

Asena, "Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyvelerle, et ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığını korumak açısından önemli. Akdeniz tipi besinler antioksidan maddeleri içeriyor. Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan ve görme noktasında dejenerasyona yol açan sarı nokta hastalığı görme kayıplarına neden olabiliyor. Bugüne dek pekçok hasta bizlere göz sağlığı için nasıl beslenmeleri gerektiğini soruyordu. Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığını koruduğu, araştırmalarla kanıtlandı. Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltıyor" dedi.