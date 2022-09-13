Hangi meyve ne zaman yenmeli?

Ülkemiz meyve çeşitliliği açısından oldukça zengin. Yaz kış çok çeşitli meyve bulabilme imkanına sahibiz. Peki, hangi meyveleri hangi saatte tüketmenin doğru olduğunu biliyor musunuz? İşte öneriler:

İNCİR: Özellikle Ege bölgesinde yetişen bir meyvedir. Hiç işlem görmeden yenebildiği gibi kurutularak da kış aylarında dahi yenebilir. Sabah ve öğlen yenmesi uygundur.

SİNDİRİMİ ZOR OLUYOR

Bağırsaklarda bir yumuşama yaptığı için hem kuru olarak hem de taze meyve olarak özellikle kabızlık şikayeti olanların kullanmasında yarar vardır. Kilo problemi yaşayanlar çok tüketmemeli ve yanında yoğurt ya da peynir de yemeliler.

KİRAZ: Ağrı kesici ve ödem attırıcı özelliği vardır. Kilo problemi yaşıyorsanız güneş batmadan önce öğünlerle birlikte yemekte yarar var.

KAYISI: Kabızlığa iyi gelir. Yine kahvaltı içinde ve ikindi öğünlerinde yoğurtla kullanımı öneriliyor.

KARPUZ: Çok sulu bir meyve olduğu halde, sindirimi çok zordur. Sıcak yaz aylarında güneşin altında içerdiği suyu korumak adına çok sağlam bir iç yapısı vardır. Bu nedenle gece geç saatte yenildiğinde şişkinlik ve uyku bozukluğu yapabilir. İdeal yeme zamanı sabah kahvaltıda öğlen yemekle birlikte ve ikindide beyaz peynir ile birlikte olmalı.

SERİNLETEN LEZZETLER

KAVUN: Hazmı çok zor olan meyvelerden biridir. Çok tatlı bir meyve olduğu için çok tüketilmesi önerilmez. Akşam yemeklerinde az miktarda tatlı yerine yenebilir.

ŞEFTALİ: Yazın en tatlı meyvelerinden birisidir. Kilo probleminiz varsa uzak durmalısınız. Meyve olarak en iyi tüketim zamanı akşamüzeri yoğurt ile birliktedir.

BÖĞÜRTLEN, AHUDUDU VE ÇİLEK: En sevilen yaz meyvelerindendir. Yüksek şeker oranı nedeni ile kilo problemi yaşıyorsanız, öğlen hava kararmadan önce yoğurt ile veya kahvaltıda reçel yerine tüketebileceğiniz meyvelerdir.

YOĞURT İLE YENMELİ

ÜZÜM: Yazın vazgeçilmezleri arasında olabilir fakat diğer tüm yaz meyveleri gibi şeker oranı yüksek olduğu için aktif yaşamımız olan güneş batmadan önceki dönemde kahvaltı ile birlikte, yada akşam üzeri yine yoğurt ile birlikte tüketilmesi öneriliyor.