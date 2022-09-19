‘Plastik yoğurt ve peynir kaplarını kullanmayın’

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mevra Aydın Çil, 'sağlıklı yaşam için dengeli ve doğru beslenme' konusunda bilgiler verdi. "Vücudun büyümesi ve yenilenmesi için gerekli enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve kullanılmasına 'yeterli ve sağlıklı beslenme" dendiğini ifade eden Dr. Çil şunları söyledi: "Aldığımız vitaminler, mineraller eğer vücudumuzda uygun bir şekilde kullanılmıyorsa o zaman burada sağlıklı beslenmeden bahsedemeyiz. Günümüzde kronik hastalıkların hemen hepsi beslenme ile ilişkilidir. Bunların başında da obezite ve diyabet geliyor. Hipertansiyon, kalp hastalıkları, kansızlık, raşitizm, kemik erimesi, guatr hastalıkları, bazı kanser türleri ile besin alerjileri beslenmeden kaynaklanan hastalıklar. Sağlığın korunmasında yeterli ve dengeli beslenme temeldir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta yetersiz ve dengesiz beslenme yüzünden zihnen ve bedenen iyi gelişmemiş yorgun ve hasta bireyler toplum için de bir yük oluşturmaktadır."



YOĞURT SUYUNDA VİTAMİN VAR

Beslenmede sütün önemine değinen Dr. Çil, "Pastörize edilmiş veya uzun ömürlü sütleri tercih edin. Kaynağını bilmediğiniz ve tanımadığınız kişilerin sattığı sokak sütlerini satın almamalıyız. Yoğurdun suyunun süzülmesi veya bekletme esnasında oluşan suyunun atılması vitamin kaybına neden olur. B2 vitamininden zengin olan yoğurdun yeşilimsi suyu atılmamalı, değerlendirilmelidir. Ekmek mayalandırma, bisküvi ve pasta ile çorba yapımında kullanılmalıdır. Ben diyetisyen olmadan önce annem sütlü tatlı yaparken şekeri başta atardı ama diyetisyen olduktan sonra muhakkak süt kaynatıldıktan sonra şeker eklenmeli ki kalite azalmasın" dedi.



TARHANAYI SERİNDE KURUTUN

Tarhananın yoğurt içerdiğine dikkat çeken Çil, şunları söyledi: "Tarhana kesinlikle güneşte kurtulmamalı. Güneşte kurutulduğu zaman yine besin değerini kaybediyor. Rüzgar olan serin bir yerde, direkt güneş almayacak şekilde kurutulmalıdır. Ayrıca evlerde yapılan en önemli hatalardan biri yoğurt ve peynir kaplarının saklama kabı olarak kullanılmasıdır. Bunları kullanmaktan kaçının. Çünkü endokrin bozucu dediğimiz maddeler vücuda geçerek çeşitli endokrin kanserleri olmak üzere birçok endokrin hastalıklarına sebep olabiliyorlar. Bu nedenle satın alınan plastik süt ve yoğurt kapları, daha sonra yiyecek saklama amacı için evde tutulmamalıdır." Sürdürülebilir beslenmenin yüzyılının konusu olduğunu kaydeden Dr. Çil, şunları söyledi: "Sürdürülebilir beslenmeyi, yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenme olarak konuşuyoruz bunu. Sürdürülebilir beslenmeye dikkat edebilmemiz için gelecek nesiller açısından muhakkak mevsiminde sebze meyveyi tüketeceğiz. Çünkü biliyoruz, mevsiminde olmayan sebze ve meyvelerdeki ilaçları, hormonları biliyoruz. Hem kendiniz için hem de gelecek nesiller için mevsiminde sebzeden meyve tüketeceğiz. Mevsiminde sebze meyve nedir derseniz, hangi mevsimde sebze meyve ucuzsa onun mevsimi olarak değerlendiriyoruz Sebze ve meyveleri pişirirken lütfen tencerenin kapağını kapatalım yüzlerce çalışma var suda eriyen mineraller, vitaminler uçup gidiyor buharla birlikte."



GÜNDE 2, 2.5 LİTRE SU TÜKETİN

Günde 2- 2,5 litre su içilmesini tavsiye eden Dr. Çil, "Sıvı tüketimi yaşa, cinsiyetine göre göre farklılaşma gösteriyor. Günde 2- 2.5 litre su tüketmeliyiz. Çay ve kahveyi sıvı olarak saymıyoruz. Ayran, taze sıkılmış meyve suyu sayılabilir. Maden suyuyla ilgili sorular geliyor. Maden suyunun mineral içeriği yüksek, eğer asitliyse kemik ve dişlerde zarar verdiğini de unutmamak gerekiyor" diye konuştu.

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