Erasmus+ Projesi başarıyla tamamlandı

ÖZEL Batı Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "BASEK Avrupa'da Stajlar Havaalanında" isimli 4 hareketlilik faaliyeti ile yürütülen Erasmus+ Programı tamamlandı. Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği projesi, daha önce İspanya'nın Malaga ve Romanya'nın Bükreş şehirlerinde gerçekleştirilmişti. Son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında, 8 öğrenci ve 2 refakatçi ile uçak bakım alanındaki öğrencilerle projenin son basamağı gerçekleştirildi.

YURT DIŞI TECRÜBESİ

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, " Öğrencilerimiz proje hazırlık kapsamında aldıkları yabancı dil hazırlık eğitiminde edindikleri bilgileri yurt dışında uygulama imkânı bulmuşlardır. Katılımcı öğrencilerimiz Romanya ve İspanya'nın tarihi ve kültürel mirasını yerinde görerek, çeşitli kültürleri yakından tanıma ve karşılaştırma imkanına sahip olmuşlardır. Öğrencilerimizin hareketlilik sonrasında aldıkları tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan Europass Sertifikası'nın gençlerin geleceğine yönelik planlamalarında büyük faydaları olacaktır" diye konuştu.