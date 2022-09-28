Kalp krizi reflüyü taklit edebiliyor!

Kalp ve damar hastalıkları dünyada ölüme yol açan etkenler arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar ülkemizde 30 yaş üzerindeki her 100 kişiden 6'sının kalp krizi geçirdiğini ortaya koyuyor. Kalp krizi, hastaların yüzde 20-30'u gibi yüksek bir oranında göğüs ağrısı olmadan ve 'atipik' adı verilen 'sinsi' sinyallerle gelişiyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Görmez, hastaların kalp krizinin sinsi belirtilerini göz ardı etmeden en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmalarının yaşamsal önem taşıdığını belirterek, "Kalp krizinde ilk 60 dakika içinde tıkanmış olan kalp damarının açılması gerekiyor. Ne kadar hızlı müdahale edilirse, kalpte kas kaybı ve hücre ölümü de o kadar az oluyor dolayısıyla, krizden sonra gelişebilecek olan kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu gibi ciddi sorunlar önlenebiliyor, hastalarımız böylece normal yaşamlarına devam edebiliyorlar" açıklamasında bulunuyor.

SİNSİCE GELEN KRİZ BELİRTİLERİNİ DİKKATE ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

MİDE BULANTISI VE KUSMA

MİDEDE yanma hissi, bulantı, kusma, kollarda uyuşma, nefes darlığı, fenalık veya baygınlık hissi, soğuk terleme ile tansiyon düşmesi, kalp krizinin en sık görülen sinsi belirtilerini oluşturuyor. Kalbin alt yüzeyi midenin hemen üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla kalbin alt bölümünü besleyen sağ koroner damar tıkanıklıklarında mideye yönelik sinyaller gelişebiliyor. Bu durumda ortaya çıkan midede yanma, hazımsızlık hissi, bulantı ve kusma gibi yakınmaları hastalar genellikle akşam yedikleri ağır yemeğe veya midelerini üşütmüş olmalarına bağlıyor ve hekime başvurmayı ihmal ediyorlar. Oysa bu belirtilerin nedeni aslında 'kalp krizi' olabiliyor.

ÇARPINTI, BİLİNÇ BULANIKLIĞI

ÇARPINTI, bayılma ve bilinç bulanıklığı da yine tek başına kalp krizinin habercisi olabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Görmez, çarpıntı, bayılma veya bilinç bulanıklığı gibi belirtilerin de altında kalp krizi nedeniyle ortaya çıkan ciddi ritim bozuklukları, akut kalp yetmezliği ve ani gelişen hipotansiyonun bulunabileceğini belirtiyor.

ALT ÇENEYE VURAN AĞRI

ÖZELLİKLE alt çene ve alt çene dişlerinde oluşan ağrı da tek başına kalp krizine işaret edebiliyor. Sıklıkla efor halinde iken başlasa da istirahat ederken de görülebiliyor. Bazen tabloya boyun ve sırt ağrısı da eşlik edebiliyor. Bu tür ağrılarda hastalar genellikle önce diş hekimine başvuruyor.

ÇABUK YORULMA

"İÇ sıkılması, daralma hissi, hafif eforla bile gelişen nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve bitkinlik gibi yakınmalarda akla ilk anda astım ile KOAH gibi hastalıklar gelse de yine altta yatan neden ciddi koroner arter hastalığı veya kalp krizi olabiliyor.

KOL, OMUZ VE SIRT AĞRISI

SİNSİ gelişen kalp krizi; göğüs ağrısı olmadan her iki kolda veya sadece sol ya da sağ kolda ağrı ve uyuşma belirtileriyle de karşımıza çıkabiliyor. Ağrı ve uyuşma genellikle sol kolda gelişiyor. Omuz ve sırt ağrısı da kollarda başlayan ağrıya eklenebiliyor. Bu belirtiler boyun fıtığı hile karıştırılabiliyor.