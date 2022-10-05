Metabolizma hızınızı artırabilirsiniz

Metabolizmanız yavaş mı çalışıyor? Vücudunuzun kalorileri ne kadar hızlı yaktığı birkaç şeye bağlı. Bazı insanlar hızlı bir metabolizmayı ebeveynlerinden miras alır. Erkekler dinlenirken bile kadınlardan daha fazla kalori yakma eğilimindedir. Ancak çoğu insan için metabolizma 40 yaşından sonra istikrarlı bir şekilde yavaşlar.

BOL BOL SU İÇİN

YAŞINIZI, cinsiyetinizi veya genetiğinizi kontrol edemeseniz de, metabolizmanızı düzenlemenin başka yolları da var. Egzersiz, büyük görünümlü kaslar oluşturmayabilir, ancak antrenmandan sonraki saatlerde metabolizmanızı hızlandırır. Önemli olan kendinizi zorlamak. Yüksek yoğunluklu egzersiz, düşük veya orta yoğunluklu egzersizlere göre istirahat metabolizma hızında daha büyük, daha uzun bir artış sağlar. Bol su içmek de bir diğer öneri. Vücudunuzun kalorileri işlemek için suya ihtiyacı vardır. Hafif derecede susuz kalsanız bile metabolizmanız yavaşlayabilir. Baharatlı yiyecekler, metabolizmanızı daha yüksek bir vitese geçirebilecek doğal kimyasallara sahip. Ayrıca yemekleri bir yemek kaşığı doğranmış kırmızı veya yeşil biberle pişirmek metabolizma hızınızı artırabilir.

KAHVE VE YEŞİL ÇAY

Ölçülü olarak kahve içildiğinde, kahve içmenin faydalarından biri metabolizma hızınızda kısa süreli artış olabilir. Kafein, egzersiz yaparken daha az yorgun hissetmenize ve hatta dayanıklılığınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Yeşil çay veya oolong çayı içmek, kafein ve kateşinlerin, metabolizmayı birkaç saatliğine hızlandırdığı gösterilen maddelerin birleşik faydalarını sunar. Araştırmalar, her iki çaydan 2 ila 4 bardak içmenin, kısa bir süre için orta derecede yoğun egzersiz sırasında vücudu %17 daha fazla kalori yakmaya itebileceğini gösteriyor

KOZALAK ŞURUBU BOĞAZI TEMİZLİYOR

KOZALAK şurubu, çam kozalaklarının kaynatılıp şurup kıvamını almasından elde edilen faydalı bir içecektir. Bu şurup ağız içi yaralarının tedavisini destekleyicidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. Akciğer iltihabı, astım, bronşit gibi hastalıkların etkilerinin hafifletilmesinde destekleyici görev üstlenir. Öksürük ve boğaz ağrılarına iyi gelir. Boğazda tutunan mikropların temizlenmesine yardımcı olur.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA KIZILCIK SUYU

KADINLARIN korkulu rüyası olan idrar yolu enfeksiyonuna karşı sağlıklı beslenmenin önemi büyük. Kızılcık suyu doğada asidik olarak bilinir ve düzenli olarak içildiğinde bakterilerin yok olmasına yardımcı olur. Kişniş tohumu da bu sorunun çareleri arasında gösteriliyor. 10 gram kişniş tohumu bir bardak suda geceden bekletilir. Sabah iyice ezilerek içerisine şeker konulur ve karıştırılır. Bu karışım enfeksiyonların azaltılmasına yardımcı olacaktır.