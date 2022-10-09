Bebeğiniz için en iyi besin: Anne sütü

Anne sütü bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan, bebeğin ihtiyaçlarını tamamen karşılayan mucizevi doğal bir besindir. Bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişebilmesi için gerekli olan tüm besin ögelerini içerir ve yeterli alımda bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar. Anne sütü bebeklerin enerji ve besin ögeleri gereksinimlerinin ilk 6 ayda tamamını, 6-12. ayda yarısını, 13-24 aylar arasında ise üçte birini karşılar. Biyoyararlanımı yani vücutta kullanılabilirliği ise oldukça yüksektir.

HASTALIKLARDAN KORUYOR

Bebeğin sindirim sistemine tamamen uygundur ve sindirimi kolaydır. İşte tüm bu özellikleri ile anne sütü bebekler için vazgeçilmez bir besindir. Ülkemizde anne sütünün önemine dikkat çekmek için 1-7 Ekim Emzirme Haftası olarak kutlanır. Emzirmenin önemini vurgulamak için bu hafta sizlere anne sütünü daha yakından anlatmak istiyorum. Anne sütü bebeklerde duyusal ve bilişsel gelişimi destekler. İshal, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan korur.

KEMİK VE DİŞ GELİŞİMİ

Sadece anne sütüyle beslenme, ishal ve pnömoni kaynaklı bebek ölümü riskini düşürür. Hastalık dönemlerinde bebeğin iyileşmesini hızlandırır. İleriki yaşlar için b astım, egzama ve alerjik hastalıklardan korur. Anne sütü bebeklerin daha zeki olmasını sağlar. Kemik ve diş gelişiminde önemli rol oynar. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde çocukluk, adolesan ve yetişkinlik döneminde obezite, tip II diyabet, kalp damar hastalıkları görülme riski daha düşüktür. Kısacası bebek için en iyi, en doğal ve en taze besin anne sütüdür.

HANGİ BESİNLER ARTIRIR?

Literatüre göre anne sütü içeriği beslenme faktörlerinden oldukça etkilenir. Halk arasında süt arttırmaya yönelik farklı uygulamalar önerilse de pek çoğunun bilimsel bir dayanağı ve süt arttırıcı etkisi yoktur. Süt arttırmada annenin yeterli su tüketimi en etkili olacak adımlardan biridir. Galaktogog besinler, anne sütünün üretiminin başlamasını, devamlılığını ve artmasını sağlayan besinlerdir. Eğer annenin sütü bebek için yetersiz geliyorsa ısırgan, fesleğen, nane, maydanoz, susam, tahin helvası, pekmez, çekirdekli siyah üzüm, dut, kuru dut, dere otu, çörek otu, enginar, fesleğen, havuç, maydanoz, salep, boza, ceviz, fındık, badem, antep fıstığı, kurubaklagiller, kuru börülce, soğan, sarımsak gibi besinler ve anason, çemen otu, tarçın, rezene gibi bitki çayları anne beslenme programına eklenebilir.

ANNE İÇİN DE ÖNEMLİ

ANNE sütü bebek için en besleyici ve faydalı besin olmasının yanı sıra emzirme süreci anne için de oldukça önemlidir. Anne sütü daima ulaşılabilir ve ekonomiktir anneye bebek bakımında kolaylık sağlar. Ayrıca emzirme doğumdan sonra annenin hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Bebek ve anne arasında özel sevgi bağının kurulmasını destekler. Emzirme dönemi annede ilerleyen dönemlerde over (yumurtalık) ve meme kanseri görülme riskini azaltır. Gebelikler arası süreyi uzatır ancak doğum kontrolü sağlamaz. Ve en önemlisi emzirme, annenin vücudunun tekrar gebelik öncesi görüntüye dönmesine yardımcı olur.