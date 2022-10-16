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Haberler Sağlık Kas ve eklemleri rahatlatan bitkiler

Kas ve eklemleri rahatlatan bitkiler

16.10.2022

Kas ve eklemleri rahatlatan bitkiler
GÜNLÜK hayatta herkesin başına gelen ağrılardan biri de kas ve eklem ağrılarıdır. Kiminde kronik hale gelen ve neredeyse her gün yaşanan bu ağrıları hafifletmek mümkün. Kuşburnunu çiçeğindeki bileşenlerin kas ağrılarını giderdiği bilinmektedir. Ayrıca uzun vadede kullanıldığında eklemlerde oluşan kireçlenmeyi azaltarak kireçlenmeye bağlı yaşanan ağrıları hafifletir. Stres, yorgunluk dahil her türlü ağrıyı yatıştırma etkisi bulunan anason ise özellikle baş ağrıları için çok güçlü etkilere sahip. Bunların haricinde vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır ve kalbe daha temiz kanın pompalanmasını sağlar.
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