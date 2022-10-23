Meme kanserine karşı önleminizi alın

Dünya çapında en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkar.

Kadınlarda kanserden kaynaklı ölümlerin en yaygın nedenlerinden biridir. Bu nedenle bu hastalığa dikkat çekmek için ekim ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kutlanır.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Sağlıklı beslenmek genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur aynı zamanda genel olarak kanser riskini azaltabilir ancak bu bir yapbozun yalnızca tek parçasıdır. Bu nedenle düzenli aralıklarla mamografi ve muayene gibi taramalara ihtiyaç vardır. Unutmayalım erken teşhis hayat kurtarır. Meme kanseri taramaları hakkında detaylı bilgi almak için bir sağlık uzmanı ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

AKDENİZ TİPİ BESLENEBİLİRSİNİZ

Genetik faktörlerin yanı sıra sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı da kanser riskini etkiler. Bu nedenle bu hastalığa karşı her daim hazırlıklı ve tedbirli olmalıyız.

Yapılan araştırmalar sigara ve alkol tüketimi, östrojen maruziyeti, işlenmiş gıdalardan zengin bir diyetin artan meme kanseri riski ile ilişkili olduğunu bizlere gösteriyor. Ayrıca araştırmalar özellikle akdeniz tipi beslenme ile meme kanseri riskinin azalmasını ilişkilendiriyor.

Hatta bazı çalışmalar bazı besinlerin bu hastalığa karşı koruma sağlayacağını bizlere gösteriyor. Gelin hep birlikte bu besinleri inceleyelim.

CEVİZ

CEVİZİN faydaları saymakla bitmez. Ancak meme kanseri üzerine etkileri de oldukça dikkat çekiyor. Cevizin meme kanseri üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırmada 2-3 hafta boyunca her gün 57 gram ceviz tüketmenin meme kanseri hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını kontrol eden spesifik gen seviyelerinde önemli değişikliklere yol açtığı tespit edilmiştir. Ek olarak, 2016 yılında yapılan bir test tüpü çalışması, cevizden izole edilen bazı bileşiklerin meme kanseri hücrelerinin büyümesini %63 oranında engelleyebildiğini göstermiştir.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

ROKA, ıspanak, pazı gibi koyu yeşil yapraklı yeşil sebzeler, beta karoten, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, meme kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilidir. 32.826 kadının 20 yıl takip edilmesiyle yapılan bir çalışma daha yüksek kan karotenoid seviyelerinin meme kanseri riskini %18-28 oranında azaltabildiğini ve ayrıca meme kanseri olanlarda nüks ve ölüm riskini düşürebileceğini gösteriyor.

ŞEFTALİ

2013 yılında geniş kapsamlı yapılan bir çalışmada, her hafta en az 2 porsiyon şeftali tüketen kadınların östrojen reseptörü negatif meme kanseri gelişme riskinin %41'e kadar düştüğü tespit edilmiştir. 2014'te yapılan bir çalışmada ise, şeftalilerden elde edilen polifenol antioksidanların meme kanseri hücre hattının büyümesini ve yayılmasını engelleyebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

TURPGİLLERDEN SEBZELER

TURPGİLLERDEN olan sebzeler, vücudun izotiyosiyanat adı verilen moleküllere dönüştürebileceği glukozinolat bileşikleri içerir. Glikozinatlar önemli antikanser potansiyeline sahiptir. Bu nedenle karnabahar, lahana ve brokoli gibi turpgillerden olan sebzeler meme kanseri riskini düşürmeye yardımcı olabilir.

BAHARATLAR

BAHARATLAR yüksek antioksidan etki gösteren bitki bileşikleri içerir. Bu bileşikler, meme kanserine karşı korunmaya yardımcı olabilir. Kekik, karvakrol ve rosmarinik asit antioksidanlarına sahiptir. 2017'de yapılan bir çalışmada, bu antioksidanların agresif meme kanseri hücre hatlarına karşı önemli antikanser etkiler sergilediği tespit edilmiştir. Zerdeçaldaki ana aktif bileşik olan kurkumin, maydanozdaki konsantre bir flavonoid olan apigenin de antikanser özelliklere sahiptir. Bu nedenle baharatlar mutfaklarda her daim yerini almalı.

ALLİUM SEBZELERİ

SARIMSAK, soğan ve pırasa gibi allium grubu sebzeler organosülfür bileşikleri, flavonoid antioksidanlar ve C vitamini dahil olmak üzere pek çok faydalı bileşik içerir. Bu sebzeler bu bileşikler sayesinde güçlü antikanser özellikler gösterir. Porto Riko'da 660 kadını kapsayan bir araştırmada, yüksek sarımsak ve soğan tüketiminin meme kanseri riskini azaltabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

TURUNÇGİLLER

PORTAKAL, greyfurt, limon ve mandalina gibi meyveler folat, C vitamini, beta kriptoksantin, beta karoten, quercetin, hesperetin ve naringenin gibi flavonoid antioksidanlardan zengindir. Bu besinlerin antioksidan, antikanser ve antiinflamatuar etkileri vardır. 8393 kişiyi inceleyen bir literatür taraması sonucunda yüksek turunçgil tüketiminin meme kanseri riskini %10 azaltabileceğine ulaşılmıştır.

YAĞLI BALIKLAR

SOMON, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklar, etkileyici sağlık yararları ile bilinir. Balıklardaki omega-3 yağ asitleri, selenyum ve astaksantin gibi antioksidanlar kansere karşı koruyucu etkiler sunar. Bazı araştırmalar ise, yağlı balık yemenin özellikle meme kanseri riskini azaltabileceğini göstermektedir. Yağlı balıkların bu etkiyi omega-3/omega-6 oranını dengeleyerek yaptığını söylemek mümkün.