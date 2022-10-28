İmplant tedavisi mi yoksa hareketli protezler mi ?

Hareketli protezlerin ve diş implantlarının, eksik dişlerin ikamesini sağlamak için en yaygın tedaviler olduğunu ve hastaların bu tedaviler arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Dr. Dt. Hazal Cankurt Aras, "Geleneksel hareketli protezlerin, metal destekli akrilik ya da tam akrilikten yapılmış çıkarılabilir protezlerdir. İmplant tedavisinde ise çene kemiğine bir diş implantı yerleştirilmektedir. Bu implantın üstüne protez yapılmaktadır. İmplant üstü protezler diğer protezlere göre daha doğal bir diş görünümü ve hissiyatı sağlamaktadır" dedi.



DENTAL İMPLANT

Dental implantların hareketli protezlere göre daha avantajlı olduğunu belirten Dr. Dt. Hazal Cankurt Aras, bu avantajları beş ana başlık altında topladı. Dr. Dt. Aras, implantların daha konforlu olduğunu, çene kemiklerinde oluşacak kemik kaybının önüne geçtiğini, ısırma ve çiğnemenin daha elverişli olduğunu, temizlik ve bakımının daha kolay olduğunu ve daha uzun ömürlü olduğunu söyledi. Aras, "Bizim tedavideki temel amacımız hastanın eksik dişler nedeniyle yaşadığı sorunu çözerek, hayat konforunu arttırmak. Diş implantları da bu amaca hizmet etmekte ve en basit şekliyle eksik dişlerin kalıcı olarak yerine konulması olarak nitelendirilmektedir. İmplant tedavisinde implantlar diş kökünün yerini alır ve çene ile kaynaşarak kemiği korur. Hareketli protezler ise, çiğneme stimülasyonunun olmaması nedeniyle kemiğin küçülmesine (rezorbe olmasına) neden olabilir ve değiştirilmesini gerektirebilir. Diş implantları ise uygun ağız bakımı rutinleri ve düzenli kontroller sağlandığında, doğal dişler kadar uzun süre dayanabilir" dedi.



TEDAVİDE ALTIN STANDART

Hastaların da dental implant yerleştirme konusunda olumlu dönüşler yaptığını belirten Aras, "Hastalar işlemden sonra genellikle beklediklerinden basit bir işlem olduğunu söylüyorlar. İmplant yerleştirme sonrasında da hekim tarafından yapılan yönlendirmelere uygun davranıldığında etkin bir sonuç alıyorlar. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında implantlar, günümüzün tedavi yaklaşımlarında altın standart olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

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