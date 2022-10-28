Omurga Sağlığı Merkezi’nde hastalıklara yeni yaklaşımlar

"EMOT Plus Hastanesi "Omurga Sağlığı Merkezi", Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kas ve İskelet sistemi Radyolojisi, Diyet ve Beslenme uzmanlarından oluşup ekip ile sağlık hizmeti vermektedir" diyen EMOT Plus Hastanesi Başhekimi Dr. İnan Aysel, " Sağlıkta yeni olan bu iş modeli hastalarımıza önemli avantajlar sağlamaktadır. Omurga problemi olan hastalar, tümüyle kurumsal muhatap bulma olanağına kavuşacaklardır. Omurga sağlığı merkezimiz, omurga problemi olan özellikle bel sorunlu hastaları tanı için bir hekim yerine bir ekip ile değerlendirmektedir. Hastalar tanı ve tedavi sürecinde birçok yeri dolaşmak yerine tek merkezden bu hizmeti alabilecek gereksiz dolaşma ve zaman kaybına uğramayacaklardır. Hastalıklarıyla ilgili kişisel muhatap yanı sıra esas olarak kurumsal muhatap bulacaklardır. Ayrıca Omurga sağlığı merkezimiz, omurga hastalıklarının gerektirdiği bilimsel, teknolojik ve mesleki deneyime sahiptir" diye konuştu.



ENDOSKOPİK TAM KAPALI YÖNTEM

Endoskopik Tam Kapalı Yöntem hakkında bilgiler veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr Murat Aydın; " Minimal invaziv işlemler yani çok küçük giriş delikleri kullanılarak ve sağlam dokuya en az zararı vererek omurgadaki problemleri çözmeyi hedefleyen son yıllarda oldukça popüler olan işlemlerdir. Bunlardan biri olan UBE yöntemi (Endoskopik tam kapalı yöntem) bel fıtıkları ve omurga kanal darlıklarında kullandığımız hasta konforunu ön plana çıkaran sonuçları oldukça başarılı bir yöntemdir. Hastalar ameliyat oldukları gün ayağa kaldırılır ve yaklaşık 10 gün içerisinde gündelik hayata dönebilmektedirler. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhteşem Gedizlioğlu boyun, sırt ve bel omurlarının oluşturduğu omurga kanalının içinde omurilik ve omurilikten çıkan sinir kökleri denen sinir yapıları bulunduğunu belirterek, " Nöroloji omurilik ve sinir köklerinin hastalıklarının tanı ve tedavisine katılır. Omurganın kemik yapılarından kaynaklanan basılara bağlı omurilik sıkışmaları ile omuriliğin kendi iç hastalıkları benzer bulguları verirler. Dolayısı ile bu hastalıkların tanı ve ayırıcı tanılarında nörolojinin katkısı büyüktür" diye konuştu.



BEL AĞRILARI VE SKOLYOZ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kayra Barut, " Omurga hastalıklarında detaylı fiziki muayene ağrının kaynağını tespit etmek ve sonrasında uygun tedaviyi planlamak açısından çok önemlidir. Bu nedenle Omurga Sağlığı Merkezimizde aynı anda farklı branşların birleşmesi ile hastaya detaylı bir muayene yapılmakta ve uygulanması gereken tedavi seçeneği titizlikle belirlenmektedir. Doğru tanı ile yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ağrılardan kurtulmak ve hatta bir daha tekrarlamaması için oldukça etkin yöntemdir." şeklinde konuştu.



BESLENME TEDAVİYE DESTEK OLUYOR

Diyetisyen Levent Akgün Omurga Sağlığı Merkezi'nde tanı alan özellikle de bel sorunlu hastaların tedavisinde Beslenme ve Diyetetik Biriminin de sürece katkı sağladığını belirterek, " Bu tip rahatsızlıklarda hastalarımızın var ise metabolik problemlerini de dikkate alarak ideal vücut ağırlıklarına ulaştırmak tedaviye oldukça önemli bir destek oluşturmaktadır. Tedavi sürecinde, vücut analiz cihazımızdan da yararlanarak kişiye özgü bir diyet programı belirlemek ve bunun yanında etkili bir takip programıyla da hastalarımızda sağlıklı beslenme alışkanlığı oluşturmak birimimizin başlıca görevlerindendir" ifadelerinde bulundu.

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