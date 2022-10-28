Tayfun Sav’ın vücut yaşı 73 iken 64’e indi!

Henüz 4 ay önce Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa ve ekibi tarafından gerçekleştirilen Tüp Mide (mide küçültme ) operasyonu sonrasında şimdiye dek 24 kilogram kaybeden ünlü oyuncu Tayfun Sav'ın değişimine görenler inanamıyor. Operasyon öncesinde şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve uyku apnesi gibi rahatsızlıkları olan ve bir çok ilaç kullanan Sav'ın kan ve hormon değerleri düzeldi ve iç yağlanması azaldı. 63 yaşındaki Sav'ın operasyon öncesi yapılan ölçümlerde metabolizma yaşı 73 iken son kontrollerinde metabolizma yaşının da 64'e indiği görüldü.





YENİDEN DOĞDUM

40 yılı aşkın süredir birçok dizi/ film ve tiyatroda rol alan ünlü oyuncu Tayfun Sav, 2022 Mayıs ayında Op. Dr. Türker Karabuğa ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı laparoskopik tüp mide ameliyatı ile hayatının değiştiğini belirterek " 'Op. Dr. Türker Karabuğa ile ilgili yorum yapmak ve kelimelere sığdırmak o kadar zor ki. Onunla tanışmadan önce başka bir dünyadaydım. Onun sihirli elleri ve yalnızca hasta olarak değil insani olarak gösterdiği özen ve güçlü ekibiyle yeniden doğdum ve hayata yeniden merhaba dedim. Mutlu bir şekilde yaşamaya başladım. Kendisine çok teşekkür ediyorum, doktorum iyi ki var" diye konuştu.

HASTALIKLARIM DÜZENE GİRDİ

Operasyondan önce tansiyon, şeker ve uyku apnesi şikayetleri olduğu belirten Sav " Hayatım çok zordu. Yürümek, ayakkabı bağlamak, elbise bulmak, arkadaşlarımla yürürken, hayata karışırken, hayatın her anında 127 kilogram ile yaşamanın maliyetini ve psikolojisini, tahmin edemezsiniz, çok zordu. Hocamla tanıştıktan ve uzun bir hoş sohbet ve planlamadan sonra ameliyata karar verdik ve şimdilerde uzun uzun yürüyebilmek, ayak ayak üstüne atabilmek, apnesiz derin uykuların tadını çıkarıyorum. Allah ondan razı olsun. Onun sevgiyle yaklaşımı ve meslek aşkı beni bu yaşta yeniden hayata bağladı. Şu an 93 kiloyum, mutluyum ve yeniden doğduğum için ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olun, var olun" ifadelerinde bulundu. 4 ayda 24 kilogram kaybeden ünlü oyuncunun hareket kısıtlaması kalkmış ve gündelik hayatında çok daha rahat olmakla birlikte obeziteye bağlı diyabet, tansiyon ve uyku apnesi gibi kronik rahatsızlıkların geçtiğini ve kullandığı ilaçları geride bıraktığını belirten Op. Dr. Karabuğa, obezite hastalarına şifa dağıtmaya devam ediyor.