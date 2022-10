Kulaktan dolma bilgiler daha çok kilo aldırıyor!

Çoğu zaman hızlı kilo verme isteğiyle yanlış diyetler uygulandığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Tuğba Küçük, "Fakat bunlar zayıflamayı zorlaştırabilir. Sağlıklı beslenmeye ya da ne sıklıkla egzersiz yapıldığına bakılmaksızın birçok insan diyet konusunda ne yazık ki aynı hataları yapar. Bu hatalar sadece diyet yapmaktan bıktıran ve uzaklaştıran hedefsiz uğraşlar olmanın dışında sağlığı bozarken, daha fazla kilo almaya da sebep olur" dedi.



HER GÜN TARTILMAYIN

Her gün tartılmanın yanlış olduğunu dile getiren Küçük, "Zayıflama diyeti süresince demoralize edebilecek en önemli unsurdur. Gün içinde bile değişimler görülebilir. Ödem artışı, kabızlık, total kiloyu etkileyebildiği için tartıya çıkınca kilo almış olarak görülebilir. İkincisi, sevdiğiniz yiyecekleri hayatınızdan çıkarmak da yapılan yanlışlardan biridir. Beslenmeye hayat boyu dikkat etmek gerekir. Ama ara sıra kendinizi de ödüllendirmek motivasyonunuzu tetikleyecektir" diye konuştu.



SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Yeterli miktarda su içmeyi ihmal etmenin büyük bir hata olduğunu vurgulayan Küçük, "Su besinlerin sindirilmesi, metabolik atıkların atılması, metabolizmanın hızlanması ve dolayısıyla kilo kaybı için elzemdir. Diyet yaparken, kalorinin normal ihtiyaçtan az olması istenen bir durumdur. Ancak unutulmamalı ki tüketilen gıdaların kalitesi ve içerikleri kaloriden çok daha önemlidir. Diyet programında bin 500 kalori hedefleyip 6 öğüne bölüp her öğün 250 kalori almaya çalışmak, hem kişiyi zora sokar hem de doğru bir uygulama şekli olmaktan çıkar" şeklinde konuştu.

YEMEK YEME SÜRESİ MUTLAKA UZAMALI

Diyette en sık yapılan hatalardan birinin de, 'hep aynı gıdaları tüketirsem daha çok kilo verebilirim' düşüncesidir. Kilonun yağ ağırlığı üzerinden değil kas kuvveti kaybına da yol açmasına sebep olabileceğinden doğru bir yaklaşım şekli olmadığını söyleyen Küçük, "Yemek yeme süresi mümkün olduğu kadar uzatılmalıdır. Böylelikle hem daha az yemek yiyecek hem de sindirim enzimleri salgılanacaktır" ifadelerini kullandı.

HEDEFE YAKLAŞTIĞINIZ DÖNEM MOTİVE OLUN

Kilo verme sürecinde panikle birçok hatanın ya da kulaktan dolma bilgiyle yanlış yöntemlerin uygulandığını aktaran Diyetisyen Tuğba Küçük, "Hedefe yaklaşmak kişinin motivasyonunu etkileyip daha çok kaçamak yapmasına sebep olup ve daha az harekete sebep olabiliyor. Ama unutmayın ki en zor giden kilo o son kalan 2-3 kilo oluyor ve en dikkat edilmesi gereken ve hareketi arttırmanız gereken dönem o dönem" diye konuştu.