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Haberler Sağlık Bebeklerde gaz giderici kimyon

Bebeklerde gaz giderici kimyon

3.11.2022

Bebeklerde gaz giderici kimyon
KEMİK dokusunu güçlendiren etkileri ve içerdiği vitaminler nedeni ile bebeklere yönelik pek çok gaz ilacının içerisinde de yer alan kimyon, kolik ağrısı için bebeklerde kullanılabilir. Mide asit seviyesini düzenleyen ve hazmı kolaylaştıran kimyon, demir eksikliğine de iyi gelir. Genellikle 1 çay kaşığı kimyon, 1 bardak sıcak suda demlendikten sonra süzülerek bebeğe sabah ve akşam 1'er çay kaşığı olmak üzere içirilerek sancının giderilmesine müdahale edilir. Kullanım öncesi doktor onayı almanız önerilir.
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