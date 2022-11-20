Berberin ile tanıştınız mı?

Bir bahçe bitkisi olan ve kadıntuzluğu olarak bilinen berberis vulgaris sağlık üzerinde oldukça olumlu etkileri bulunan bir bitkidir. Etken maddesi biyoaktif bir bileşen olan berberindir. Berberin özellikle kan şekerini düşürücü etkisi ve kilo kaybına destek olması ile ön plana çıkan besin takviyelerinden biridir.

YILLARDIR KULLANILIYOR

Besin takviyeleri arasında farmasötik bir ilaç kadar etkili olduğu gösterilen birkaç takviyeden biridir. Berberinin sağlık üzerine etkilerini ayrıntılı bir şekilde sizler için araştırdık. Sizler de bu yazıyı okuyarak bu bitkiyle tanışma fırsatı elde edebilirsiniz. Berberin biyoaktif bileşeni, alkaloit adı verilen bir bileşik sınıfına aittir.

Berberin, Çin tıbbında uzun yıllardan beri çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda da berberinin sağlık üzerine olumlu etkileri tespit edilmiştir. Berberin, vücuda alındıktan sonra kan dolaşımına taşınır ve hücrelere giriş sağlar. Hücreler içinde, farklı moleküler hedeflere bağlanır ve işlevlerini değiştirir. Bu etkisi bazı farmasötik ilaçların çalışma şekline benzer.

VÜCUT İÇİN FAYDALI

Tip 2 diyabet, son yıllarda inanılmaz derecede yaygın hale gelen ve her yıl milyonlarca ölüme neden olan ciddi bir hastalıktır. İnsülin direnci veya insülin eksikliğinden kaynaklanan yüksek kan şekeri seviyeleri ile karakterizedir. Zamanla, yüksek kan şekeri seviyeleri vücudun dokularına ve organlarına zarar verebilir, bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Birçok çalışma, berberinin tip 2 diyabetli bireylerde kan şekeri seviyelerini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermektedir. Aslında, etkinliği popüler diyabet ilacı olan metformin grubu ile benzerdir. Kan şekeri seviyesi ile ilgili pek çok mekanizmada etkisi vardır. İnsülin direncini azaltmaya yardımcı olabilir ve kan şekerini düşürücü etkisi olan insülini daha etkili hale getirebilir.

ÇOK GÜÇLÜ ETKİSİ VAR

Ayrıca glikolizi arttırır, yani vücudun hücreler içindeki şekerleri parçalamasına yardımcı olur. Bağırsaktaki karbonhidratların parçalanmasını yavaşlatır ve faydalı bakteri sayısının artmasını sağlar. Yapılan araştırmalar berberinin insülin direncine yönelik tedavi edici etkisinin metformin, glipizit ve rosiglitazon gibi antidiyabetik ilaçlar kadar güçlü olabileceğini göstermektedir.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

YAPILAN araştırmalar berberinin kilo verme üzerinde de etkilerinin olabileceğini düşündürmektedir. Obez bireylerle yapılan 12 haftalık bir çalışmada, günde üç kez 500 mg berberin alımı ile ortalama olarak 5 kg kayıp gözlenmiştir.

ÇALIŞMA YAPILDI

METABOLİK sendromlu bireylerle yapılan başka bir çalışmada da 3 ay boyunca günde 3 kez 300 mg berberin alımı ile BKİ seviyelerinde önemli düşüşler tespit edilmiş ve verilen kiloların ağırlıkla yağ kaybı olduğu görülmüştür. Ancak berberinin kilo vermeye etkisi hakkında, daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

HEKİME DANIŞILARAK KULLANILMALI

BERBERİN bitkisinin depresyon, kanser, enfeksiyonlar, karaciğer yağlanması ve kalp yetmezliğine karşı yararları olabileceğine dair bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Bu bitki, aynı zamanda güçlü antioksidan ve antienflamatuar etkilere de sahiptir.

BERBERİN alımı genellikle güvenlidir ancak nadir de olsa kramp, ishal, kabızlık ve mide ağrısı gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Tıbbi bir durum varsa veya ilaç kullanılıyorsa, akviye olarak almadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır.