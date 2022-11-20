Beyaz saçlara doğal çözüm

GÖRÜNTÜ açısından sorun teşkil eden beyaz saçlar, bazı durumlarda psikolojik bir sorun olabiliyor. Peki beyazlayan saçları doğal yöntemlerle kurtarabileceğinizi biliyor muydunuz? Hem de hemen her gün çöpe attığımız patates kabukları sayesinde...

GÜL SUYU EKLEYİN

PATATES kabuklarında bulunan katekolaz adı verilen enzim cilt tonlarını dışa vurmayı amaçlayan kozmetik ürünlerinde kullanılır. Peki patates kabukları nasıl kullanılır? Tencereyi ocakta orta ateşte ısıtın. Suyu ekleyin ve kaynatın. Patates kabuklarını ekleyin ve bir kapakla kapatarak kaynamaya bırakın. Patates kabuklarını yarım saat kaynamaya bırakın. Ocağı kapatın ama kabukları 20 dakika daha suda tutun. Haznedeki suyu azaltmak için tercih ettiğiniz süzgeci kullanın. Küçük bir damla gül suyu ekleyerek bitirin. Karışım soğuduktan sonra sprey şişenize ekleyebilirsiniz. Saçınızı ve saç derinizi şampuanla yıkayarak başlayın, ancak saç kremi kullanmayın. Saçınızın herhangi bir ısı kullanmadan kendi halinde kurumasını bekleyin ve ardından saçınızı tarayın.

KARIŞIMI UYGULAYIN

SAÇINIZI küçük tutamlara ayırın. Ne kadar çok bölüm o kadar iyi. Karışımınızı şişede çalkalayarak ve ardından saçınızın bir bölümünü saç derisine iyice kaplayacak şekilde püskürterek hazırlayın. Tüm alan kaplanana kadar bunu yapmaya devam edin. İşte bu kadar kolay!