Her 6 kadından birinde karşımıza çıkıyor

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Egemen Ertaş, düzenli adet görememe, gebe kalamama gibi şikayetlere yol açan polikistik over sendromunun 16-44 yaş aralığındaki kadınlarda sık görülen hormonal bozukluklar arasında olduğunu belirtti.

SAĞLIKLI BESLENME

Doç. Dr. Ertaş, "Ülkemizde de çok yaygın görülen polikistik over durumu; üreme dönemindeki 6-7 kadından birinde karşımıza çıkmakta. Polikistik overli olguların tedavisinde ilk basamak, sağlıklı beslenme ve egzersiz ile ideal kiloda kalmak olmalıdır" dedi. Polikistik over sendromu yaşayan kişilerin gebelik istemesi durumunda uygun şekilde danışmanlık verilip, hastalık hakkında detaylı bilgilendirme yapıldığını anlatan Doç. Dr. Ertaş, "Tedavide ilk basamak; sağlıklı beslenme ve egzersiz ile ideal kiloda kalmaktır. Fazla kilodan kurtulmanın ve vücut kitle indeksinin düşürülmesinin (mevcut kilonun yüzde 5-10 kadarının kaybedilmesinin bile) yumurtlamanın tekrar başlamasına ve kendiliğinden gebeliklere olanak sağladığı bildirilmiştir" dedi.

İLAÇ TEDAVİSİ ÇOK ÖNEMLİ

TEDAVİ şeklini hastanın çocuk isteminin belirlediğini anlatan Doç. Dr. Ertaş, "Kilo verilmesinin yanında yumurtlamayı uyarıcı ilaç tedavileri önemlidir. Bu tedaviler yumurta uyarmak için hap şeklinde ya da iğne tedavileri şeklinde olabilir. Doğum kontrol hapları polikistik over gözlenen kadınlarda düzenli adet kanamalarının oluşması, akne, tüylenme şikayetlerinin iyileşmesi için kullanılmakta" dedi.