Yüz gençleştirmede güncel cerrahi uygulamalar

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet Berber son dönemlerde sıklıkla tercih edilen tedaviler hakkında önemli bilgiler verdi.

POPÜLER YAKLAŞIMLAR

Genetik yatkınlığa ve ilerleyen yaşa bağlı olarak göz kapaklarında sarkmaların gelişebildiğini söyleyen Op. Dr. Ahmet Berber, "Blefaroplasti için başvuranların şikayetleri; göz kapağında sarkma, katlanma, torbalanma ve bunun sebep olduğu; görüş alanının engellenmesi, baş ağrısı, uykululuk hali, etkili bir göz kapak makyajı yapamamadır. Ameliyat sıklıkla sadece üst, bazen de hem üst, hem de alt göz kapaklarına uygulanabilir" dedi.

Op. Dr. Ahmet Berber şöyle konuştu: "Ağrı kesici ve bakım kremlerinin kullanımı ile birlikte hastalar büyük çoğunlukla ameliyat sonrası birkaç gün sonra gündelik aktivitelerine dönebilirler. Yine de ilk 3 hafta zorlayıcı etkinliklerden uzak durulması uygundur. Ayrıca ameliyat sırasında düşük kaşlara müdahale edilebilir. Günümüzde popüler olan göz çevresi şekillendirmeleri (badem göz, cat eyes gibi) de uygulanabilir. Bu cerrahi ile hem göz, hem de göz çevresinde gençleşme ve tazelenme elde edilebilmektedir."

YANAK İNCELTME

Günümüzde erkekler ve kadınlarda da uygulanan, yüzün daha iyi bir görünüm kazanmasını sağlayan yanak cerrahisinde yanak içindeki Bichat adı verilen yağ paketlerinin alındığını kaydeden Op. Dr. Ahmet Berber, "Bişektomi ameliyatı; kilo alıp verse de yüzünde değişiklik olmayan, yuvarlak bir yüze sahip 18 yaşından büyük erkekler ve kadınlara uygulanabilir.

LOKAL ANESTEZİ İLE

Cerrahi sonrası elmacık kemiklerinde belirginlik, yüz hattında incelme ve görsel uzama algısı olur. Bu cerrahi 'Ofis Cerrahisi' olarak tabir edilen ayakta tedavi yöntemlerinden biridir. Lokal anestezi ile uygulanır ve ortalama 30-40 dakika kadar sürmektedir. Hastaya ağız içinden lokal anestezik uygulandıktan sonra yanak içine küçük bir kesi atılır ve yüze yuvarlaklık veren yağ dokusu çıkarılır. Ameliyattan sonra ilk 3 gün yumuşak ve ılık-soğuk besinlerin tüketilmesi önerilir. Ameliyat sonrası ağız içi yara 3-4 günde iyileşirken yanaktaki incelme 3'üncü haftadan sonra başlar. 3-6 ay arasında kalıcı sonuçlara ulaşılabilir" dedi.