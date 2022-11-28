KİLO verme sürecinde amaç sadece tartıda rakam değişikliği olmamalıdır. Kalıcı kilo kaybı sağlamak için verilen kilonun çoğunluğunun yağ dokusundan olması gerekir. Çünkü daha sağlıklı olmak ve fazla kiloya bağlı hastalık risklerini azaltmak ancak yeterli yağ kaybı ile sağlanabilir. Peki kilo verme süresince yağ yakımını hızlandırmak için nelere dikkat edilmeli, yağ yakmanın püf noktaları neler gelin birlikte inceleyelim.

DAHA FAZLA SU İÇİN

Vücudumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan su, sağlıklı olmak için elzem bir ögedir. Yeterli su tüketimi aynı zamanda kilo kaybına da yardımcıdır. Fazla kilolu kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmada, su alımını günde 1 litre arttırmanın etkileri incelenmiş ve 12 ay boyunca, bunun fazladan 2 kg ağırlık kaybına neden olduğu gözlenmiştir. Araştırmaya katılanlar daha çok su içmek dışında bir yaşam tarzı değişikliği yapmadıkları için sonuçlar oldukça etkileyicidir.



KARBONHİDRATI SINIRLANDIRIN

Beyaz undan yapılan hamur işleri, hazır paketli atıştırmalıklar, makarna, pirinç, beyaz ekmek, patates ve tatlılar yüksek miktarda karbonhidrat içerir. Bunlar aynı zamanda yüksek glisemik indeksli olduğu için kan şekerinin hızlı yükselmesine neden olur ve yağ depolanmasını artırabilir. Yağ yakımının sağlanabilmesi için rafine karbonhidratlar beslenmeden uzaklaştırılmalıdır. Karbonhidrat kaynağı olarak porsiyon kontrolü sağlanmış şekilde esmer ekmek çeşitleri, kepekli makarna, bulgur, chia, karabuğday, kinoa gibi tam tahıllar tercih edilmelidir.

ÖĞLEN PROTEİN AKŞAM SEBZE

AMAÇ yağdan daha hızlı kilo vermek ise tavuk, kırmızı et, balık, köfte gibi hayvansal protein kaynakları öğle yemeğinde tercih edilmelidir. Çünkü proteinlerin sindirimi gündüz saatlerinde daha kolay olmaktadır. Akşam saatlerinde ise sebze ağırlıklı beslenmek sindirim sistemini rahatlatır ve ertesi gün daha dinç olmayı sağlar.

GÜNDE 2-3 FİNCAN YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın vücut için en önemli etkilerinden biri, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olmasıdır. İçeriğindeki kafein ve kateşin gibi antioksidan özellik gösteren bileşenler aynı zamanda termojenik etki sağlayarak metabolizmayı hızlandırır. Kilo verme sürecinde diyet ve egzersizle birlikte yeşil çay tüketiminin enerji harcamasını arttırmaya destek olduğuna dair bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Bu nedenle yağ yakımını hızlandırmak için günde 2-3 fincan yeşil çaydan destek alınabilir. Ancak yüksek tansiyon problemi olanlar yeşil çay tüketimini sınırlandırmalıdır.

KALORİLİ İÇECEKLERE DİKKAT

Meyve suyu, kola, gazoz, soğuk çay veya alkol gibi içecekler yüksek miktarda kalori içerir. Örneğin kahvaltıda içilen 1 bardak taze sıkılmış meyve suyu 5 porsiyon meyveye eşdeğerdir. Ya da yemeğin yanında tüketilen 1 bardak kola 9-10 adet küp şeker içerir. Bu yüksek kalorili içecekler yerine bitki çayı, meyve çayı, ayran, süt, kefir gibi hem lezzetli hem de düşük kalorili içecekler tercih etmek yağdan kilo verme sürecinde destek sağlar.

SON ÖĞÜNÜ GEÇE BIRAKMAYIN

Kilo vermek sadece kalori alımına değil, aynı zamanda öğün düzenine de bağlıdır. Gece geç saatte alınan kalorileri vücut yağ olarak depolar; bu da yağdan kilo kaybını sekteye uğratır. Bu nedenle uykuya geçmeden 3-4 saat önce besin alımı sonlandırılmalıdır. Ertesi gün ilk öğüne kadar geçen bu süre zarfında enerji üretimi için depo yağların yıkımı gerçekleşir ve yağdan kilo kaybı sağlanır.