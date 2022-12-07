Uykusuzluğunuzun nedeni vitamin eksikliği olabilir

UYKUSUZLUK pek çok sağlık sorununa neden olan bir durum. Uzman Klinik Psikoloğu Onur Can Dalkılınç bazı vitamin eksikliklerinin uyku sürecini ciddi anlamda etkilediğine dikkat çekiyor. Dalkılıç, uykusuzluk konusunda takviye vitamin almak için mutlaka uzman desteğine danışmak gerektiğini de belirterek, şöyle konuştu: "Bilindiği gibi vücudumuzdaki sağlıklı işleyişin devam etmesi adına vitaminler olmazsa olmaz unsurlardandır.

VERİMLİ VE YETERLİ

HER bir vitamin vücudumuzda farklı bir işleve karşılık gelerek sağlıklı yaşamımızı sürdürmemize yardımcı olur. Bazı vitaminler özellikle uyku sürecinin kalitesinde önemli rol oynar. Eğer verimli uykuyu yakalamak ve nitelik yönünden de yeterli bir uykuya kavuşmak istiyorsanız hangi vitaminlerin uyku sürecinde etkin rol oynadığını bilmelisiniz. Başta B12 vitamini, D, C, B6 ve E vitaminleri olmak üzere farklı bileşenler uyku kalitemiz üzerinde ciddi anlamda etkilidir."

D VİTAMİNİ:

Uykusuzluğun sebeplerinden birisi de D vitamini eksikliği olarak gösterilebilir. D vitamininin uyku hormonu olarak bilinen melatonin yapımında rol oynaması; uykusuzluk ve D vitamini ilişkisini açıklamak için yeterli olur. D vitamini yumurta sarısı, yağlı balıklar ve karaciğerde bulunur.

AVOKADO E VİTAMİNİ ZENGİNİ

VİTAMİN eksikliği ve uykusuzluk bağlantısında ilk bakılacak unsurlardan bir diğeri E vitaminidir. E vitamini avokado, ayçiçeği ve soya yağı, ayçiçeği çekirdeği, badem, buğday tohumu yağı, fıstık, fıstık ezmesi, ıspanak, kabak, kanola yağı, kara lahana, kırmızı biber, kuşkonmaz, mango, yer fıstığı ve zeytinyağında bulunur.

YOĞURT VE KEFİR

B12 VİTAMİNİ: B12 vitamini uykusuzlukla bağlantılı olan ve eksikliğinde farklı olumsuz semptomların yaşandığı bir bileşendir. İnsan vücudunda sentezlenmesi mümkün olmayan B12 vitamini dışarıdan alınır. Bu nedenle düzenli şekilde alımı ve işlenmesi vücudumuz açısından oldukça değerli. Başta ciğer olmak üzere kırmızı et, balık, süt, peynir, yoğurt, kefir, yumurta, beyin böbrek gibi sakatat türleri bol bol B12 vitamini içerir.

SEROTONİN İÇERİYOR

Uykusuzluğun anlaşılması ve çözümü noktasında doktorların ilk dikkat ettiği noktalardan birisi de şüphesiz ki B6 vitamini ölçümüdür. B6, kuru baklagiller, kırmızı ve beyaz et, süt ve ürünleri, balık ve deniz ürünleri, havuç, ıspanak, bezelyede bulunur.