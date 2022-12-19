Diyabete karşı posalı besinler

Beslenme ve Diyet Kliniğinden Dyt. Sena Pekşen, diyabet ve beslenme konusu hakkında bilgilendirmede bulundu. Diyetisyen Sena Pekşen, "Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Dünya genelinde her 6 saniyede 1 kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Diyabet; tedavi ve takip edilmediği takdirde, kalp krizi, inme, körlük, böbrek yetmezliği ve diyabetik ayak gibi sonuçlar doğurabilir" dedi.



GENÇ YAŞLARDA GÖRÜLÜYOR

Diyabet hakkında bilinmesi gerekenleri de açıklayan Sena Pekşen, "Diyabet, kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun üretilememesi veya hücrelerdeki etkinliğinin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan ve artmış kan şekeri düzeyleri ile tespit edilen kronik bir hastalıktır. En yaygın görülen diyabet türleri Tip 1, Tip 2 diyabet ve gebelikte ortaya çıkan gestasyonel diyabettir. Tip 1 diyabet, genellikle genç yaşlarda görülen, pankreasta insülin salgılayan hücrelerin harabiyeti sonucu mutlak insülin eksikliği ile ortaya çıkan diyabettir" ifadelerini kullandı.



GENETİK YATKINLIK OLABİLİR

Hastaların pankreasları insülin üretmediğinden, tedavi şeklinin ömür boyu insülin kullanımı olduğunu belirten Pekşen, "Beslenme tedavisi ve düzenli fiziksel aktivitedir. Tip 2 diyabet, salgılanan insülin miktarı ya gerekenden azdır ya da insülin çeşitli nedenlerden dolayı gereken etkiyi gösterememektedir. Tüm diyabet vakalarının yüzde 90'ından sorumludur. Tip 2 diyabet, genetik yatkınlığın yanı sıra şişmanlık, hareketsizlik gibi yaşam tarzı etmenlerine bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir" diye konuştu.



AKDENİZ DİYETİ YAPABİLİRSİNİZ

Tam tahılların posa içeriği ile mideyi daha yavaş terk ettiğini vurgulayan Pekşen, "Yine posa içeriği ile besinlerin bağırsaktan geçiş zamanını uzatarak kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Akdeniz diyeti, sebze, meyve, tam tahıllar, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, zeytinyağı ve balık tüketiminin yüksek olduğu beslenme modelidir. Akdeniz diyeti ile posa, sağlıklı diyet yağları ve antioksidan alımı, Tip 2 diyabet riskinin azalmasında etkilidir" şeklinde konuştu.

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