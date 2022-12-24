Tiroid bezi vücuttaki tüm sistemleri etkiler

Özel Emot Plus Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aykas tiroid bezi, guatr ve tiroid bezi ameliyatları hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Aykas tiroid bezinin boynun ön tarafında, nefes borusunun önünde yer alan, T3 ve T4 isimli hormonları salgılayan, 20 gr. ağırlığında bir iç salgı bezi olduğunu, T3, T4 hormonlarının hemen hemen vücuttaki tüm sistemleri etkilediğini, bu hormonların tiroid bezinden salgısının beyinden (hipofiz) salgılanan TSH adı verilen bir başka hormon tarafından düzenlediğini söyledi.

BOYUTUNUN BÜYÜMESİ KONTROL EDİLİR

Doç. Dr. Aykas, tiroid bezi hastalıklarının tiroid hormonlarının az ya da çok salgılanması sonucu oluşan fonksiyonlara ilgili hastalıklar (hormonlar çok salgılanıyorsa hipertiroidizm - zehirli veya toksik guatr, az salgılanıyorsa hipotiroidizm olarak adlandırılır ve tiroid bezinin yapısının bozulmasıyla oluşan hastalıklar olarak ikiye ayrıldığını söyledi. Tiroid bezinin her türlü büyümesine guatr denildiğini belirten Doç. Dr. Ahmet Aykas bu büyümenin bezin yaygın olarak büyüdüğü diffüz guatr ya da nodüllü (yumrulu) olarak büyüdüğü, nodüler guatr şeklinde olduğunu ifade etti. Tiroid nodüllerinin toplumdaki bireylerin yaklaşık yüzde 3-7 sinde görüldüğünü, kanser riski oluşturduklarını, teşhislerinin tiroid ultrasonu ile konduğunu belirten Doç. Dr. Aykas, özellikle nodüllerin çıkış zamanı, boyutunda büyüme, hastada ağrı/yutma güçlüğü/nefes darlığına neden olması gibi durumların önem arz ettiğini söyledi.

TEDAVISI NASIL YAPILIR?

TİROİD nodüllerinin değerlendirilmesinin ultrason eşiğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi ile yapıldığını, çıkan sonuca göre hastaların takip edildiğini ya da ameliyat edildiğini vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Aykas, "Ameliyat gereken hastalarda tiroid bezinin bir bölümü veya tamamı çıkarılmaktadır. Bu ameliyata bağlı oluşabilecek bazı olumsuzlukların (komplikasyonları) önüne geçmek için ameliyatın tecrübeli bir ekip tarafından yapılması ve ameliyat sırasında tiroid bezine yakın seyreden (yaralanması durumunda ses kaybı ve solunum zorluğu oluşan) sinir hasarlarını önlemek için sinir monitorizasyonu tekniğinin kullanılması çok önemlidir. Biz ekibimizle birlikte Emot Plus Hastanesi olarak gerçekleştirdiğimiz cerrahilerde bu sistemi kullanmaktayız" diye konuştu.