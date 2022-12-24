Ünlü Şaman Omar Ahmadzai İzmir’de sağlığına kavuştu

Dünyaca tanınan ünlü Şaman Omar Ahmadzai boyun omuriliği daralması şikâyetleriyle ve sol tarafındaki işlevsel sorunlar nedeniyle Amerika'dan Türkiye'ye gelerek İzmir Özel Can Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

HASTANEYİ ARAŞTIRDIM

Amerika Miami'de yaşayan ve Bali, Costa Rica ve Amerika'da dünyaca tanınmış ünlülere meditasyonlar düzenleyen 43 yaşındaki ünlü Şaman Omar Ahmadzai, kendisine boyun omuriliği daralması teşhisi konmasının ardından ameliyat olmaya karar verdi. Kendisine bu ameliyatın riskli olması söylenmesi üzerine Amerika, Hindistan, Japonya ve Türkiye'de araştırmalar yapan Omar Ahmadzai, "Bu araştırmalar sırasında İzmir Özel Can Hastanesi ile ilgili olarak çok sayıda makale ve haber okudum" dedi.

TÜRKLER ÇOK MİSAFİRPERVER

"Hastanenin teknolojik alt yapısı ilgimi çekti. Ayrıca Onur Bostan'ı da Amerika Miami'den tanıyorum, arkadaşım. Kendisi ile kurduğumuz iletişim sonrası ameliyatım için Türkiye'ye gelmeye karar verdim" diyen Ahmadzai, "Ameliyat sonrası kendimi çok rahat ve sağlıklı hissettim. Önceden sol elimle bir şey tutmakta çok zorlanıyordum, yürümede büyük sıkıntılar yaşıyordum. Uluslararası meditasyon seanslarını yapamıyordum ve bu beni çok olumsuz etkiliyordu. Şu an çok iyiyim, çok rahatım. Eskisi gibi hareket etmeye başladım. İzmir Özel Can Hastanesi'ne, Op. Dr. Tuğberk Özdemir Bey'e, Onur Bostan'a ve tüm hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu operasyon sırasında Türklerin büyük misafirperverliğini ve sağlık alanındaki üstün teknolojilerinin geliştiğine bizzat şahit oldum ve bu yüzden yeni Shaman kitabımın Türkçe versiyonunu da çıkarmaya karar verdim" dedi.

"RİSKLİ VE ZOR CERRAHİ"

Literatürde servikal stenoz olarak geçen boyun omurilik darlığının omuriliğe kemik ve komşu elemanların baskı yapması sonucunda hastalarda meydana gelen kollarda uyuşukluk, güçsüzlük, yürüme bozukluğu ile ileri evrelerinde devam eden bir hastalık sonucunda yapılan ameliyat olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir, "Çalıştığımız bölge itibariyle son derece riskli bir ameliyattır. Çünkü boyun bölgesi ciddi damarların ve büyük sinirlerin olduğu bir bölgedir. Bunları geçip omurgaya ulaşmak son derece riskli bir faktör olup, daha sonrasında omurgayı ve çevre elemanları çıkarırken yapılan işlemler sonucunda boyun ve aşağısında kalıcı felç ve ses kaybı gibi ciddi komplikasyonlar getirebilir" dedi. Ameliyatın olmaması dahilinde olabilecek sıkıntıları aktaran Op. Dr. Tuğberk Özdemir, "Bu ameliyat olmazsa hastanın mevcut şikayetleri artabilir ve geri dönüşü olmayan bir yola girilebilir" diye konuştu.

GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ

ÖZEL İzmir Can Hastanesi Uluslararası Sağlık Turizmi Operasyon Yöneticisi Onur Bostan, "Yönetim Kurulu Başkanımız Op. Dr. Muzaffer Keskiner'in sağlık turizmi için yapmış olduğu atılımlar yaptığımız büyük operasyonlarla bölgede ses getirmeye başladı. Özellikle obezite, estetik, göz, diş sağlığı ve saç ekimi alanındaki yabancı hastalar bizi tercih etmeye devam ediyorlar. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz boyun omuriliği ameliyatı da bizim için önemli cerrahilerden birisiydi. Biz artık bu gibi büyük operasyonlarla bölgede sağlık turizminin ana merkezi olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyoruz" dedi.

ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ

İZMİR'İN Türkiye'de önemli sağlık turizmi merkezlerinden birisi olduğunu belirten Onur Bostan, "Türkiye'nin gerek coğrafi, gerek iklim, gerekse turizm açısından en önemli şehirlerinden birisi olan İzmir bu anlamda sağlık turizmi içinde önemli bir merkezdir" dedi.

UYGUN FİYAT VE KALİTE

BOSTAN şöyle konuştu: "İzmir'de alanında son derece önemli uzmanlar çalışmakta, hastanelerin alt yapısı ise ileri teknolojilerle donatılmış durumdadır. Gerek kamu hastaneleri gerekse özel sağlık kuruluşları olarak yurt dışından gelen çok sayıda hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında, Türkiye'de daha uygun ve daha kaliteli sağlık hizmeti verilmektedir. Aynı anda 4 mevsimin yaşandığı Türkiye, yabancı hastalar için bir cazibe merkezi."