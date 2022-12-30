Çörek otu mucizesi

Geçmişten günümüze bitkiler tıbbi alanda çokça kullanılmıştır. Çörek otu da çok eski zamanlardan beri kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerden biridir. Modern tıbbın kurucusu kabul edilen Hipokrat ve modern botaniğin (bitki biliminin) kurucusu kabul edilen Dioscorides'in de tedavi amacıyla birçok farklı hastalığın tedavisi için çörek otunu kullandığı biliniyor. Çörek otu yağı ise çörek otu tohumlarından elde edilen bitkisel bir yağdır.Çörek otu yağı, yüksek antioksidan niteliği taşıyan ana bileşeni timokinon sayesinde doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Bununla birlikte sağladığı faydaları sebebiyle kozmetik alanda da tercih edilir. Çörek otu yağının faydaları arasında antioksidan, antibakteriyel, antifungal (mantar önleyici), enflamasyon (iltihap) giderici, şeker ve tansiyon düşürücü etkiler yer almaktadır. Çörek otunu kullanırken hamileler ve kronik rahatsızlığı olanların mutlaka hekimlerine danışması gerekiyor. Böbrek hastalığı olanlar için çörek otu yağı tehlikeli olabilir. Ailesinde böbrek sağlığı ile ilgili problemi olan çörek otu yağı tüketiminden kaçınmalıdır. Kan pıhtılaşma rahatsızlığı olan kişilerin de hekimlerine danışmanı gerekiyor.Araştırmalara göre, A, B ve C vitamini içeren çörek otu yağı, cildin nemini korumasına yardımcı olur. Cilde sağlıklı bir esneklik kazandırır. Sağlıklı yağ asitleriyle birlikte yaşlanmayla belirginleşen yüz çizgilerini iyileştirmeye katkı sağlar. A vitamini, amino asitler ve yağ asitleri cilt hücrelerini yenilemek için birlikte çalışırlar.Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.Kanserle savaşırken doktorunuza danışarak çörek otu kullanabilirsiniz.Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akneleri iyileştirici özellik göstererek cildinizi rahatlatır.Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.KOAH hastalığı yaşayan kişilerde çörek otu yağı, akciğerleri iyileştirmeye de yardımcı olabilir.Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri ya da çörek otu yağı tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.Ülsere sebep olabilen helikobakter pilori enfeksiyonunda yine çörek otu tozu tüketmek faydalı olabilir.Sağlıklı kişilerin kan basıncı seviyesini düşürebildiği söylenen çörek otunun, yüksek tansiyon için etkili olduğu beklemek ise doğru değildir.Çörek otunun sperm sayısı ve hareketi üzerinde de olumlu sonuçlar verdiği belirtilir.