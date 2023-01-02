Çocuklardaki alt ıslatmaları psikolojik kökenli olabilir

Uzman Klinik Psikolog Ege Ece Birsel, geceleri alt ıslatmanın (enürezis) çocukluk çağında sıklıkla karşılaşılan bir sorun olduğunu ve olumsuz etkileri bulunduğunu söyledi. Birsel, "Gece altı ıslatmaları genellikle beş yaşına kadar sorun olarak kabul edilmez ama bu yaştan sonra devam ediyorsa sorun olarak ele alınabilir. Çocuk büyüdükçe gece ve gündüz alt ıslatmaları ile ilgili sorunlar artar, çocuğun utanma duygusu da gelişir, eğer aile de bu duruma öfkeli tepki veriyorsa psikolojik sorunların eklenmesi olasıdır" dedi. Bir süre sonra bu durumun hem ailelerin hem de çocuğun sosyal durumunu etkilediğini belirten Birsel, "Burada genetik yatkınlıktan da söz etmek gerekir. Yapılan çalışmalarda bu problemi yaşayan çocukların ebeveynlerinin çocukluğunda da aynı öyküye rastlanmıştır" diye konuştu.



Psikolog Ege Ece Birsel, "Tuvalet eğitimi verilirken yapılan zorlamalar alt ıslatmaya sebep olabiliyor. Bazen de çocuğun uykusu çok derin olabiliyor. Gece tuvalete kalktıktan sonra gece boyunca yeniden tekrarlanması ise bazı psikolojik sorunlara işaret edebilir. Boşanma, ev içi geçimsizlik, yeni kardeş doğumu, okulda yaşanan olumsuzluklar, yaşına uygun olmayan korku içerikli videolar izlemek ve çok fazla ekran maruziyeti çocukların gece altını ıslatmalarına sebep olabilir" dedi. Birsel, idrar yolu enfeksiyonları ve parazitoz gibi tedavi edilmesi gerekli bir hastalık yoksa, psikolojik destek alarak davranışçı çalışmalarla sorunun giderilebileceğini söyledi.

DİĞER