Gribe karşı turşuyla bağışıklığı güçlendirin

Son dönemlerde artan grip salgınına karşı turşuya ve turşu suyuna büyük bir yönelim oldu. Bağışıklık sisteminizi sonbahar ve kış aylarında güçlendirmeniz için sebze ve meyve tüketmek çok önemli. Sebze tüketmenin bir yolu olarak turşu yiyebilirsiniz. Bir probiyotik olan turşu, bağırsak florasını potizitif yönde etkileyerek mutlu eder. Kış lezzeti turşu ile beyaz lahana, salatalık, taze fasulye, havuç, patlıcan, karnabahar, biber ve kavun gibi pek çok sebze ve meyveyi tüketebilirsiniz.

KONTROLLÜ TÜKETİLMELİ

Sadece sirke ve tuzla yapılan, koruyucu içermeyen, evde cam kavanozlarda uygun koşullarda saklanan ve kararında tüketilen turşu, pek çok fayda sağlar. Ancak turşuyu yüksek oranda sodyum içerdiği için; yüksek tansiyonu, diyabeti, böbrek yetmezliği ve mide hastalıkları olanların çok kontrollü yemeleri hatta hastalık düzeylerine göre hiç yememeleri gerekir.

Özellikle hazır turşuların sodyum oranları daha yüksek olduğundan hastalık riskini artırır. Turşu tüketildiği gün ödem artışını engellemek için de mutlaka su tüketimi artırılmalı. Turşu bütüncül olarak bağışıklık sistemini koruyup güçlendirir. Bu koruyucu etkinliği hem içeriğindeki probiyotik bakteriler hem de turşuyu oluşturan sebze ve meyvelerin kendi özellikleri ile yapar. Fermente bir yiyecek olduğu için bakteri açısından zengin. Bu bakteriler bağırsak florasının zenginleşmesini sağlar ki güçlü bir bağırsak florası güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına gelir.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİCİ ETKİ

Turşu ile gelen yararlı bakteriler aynı zamanda bağırsaklarda K vitamini yapımına destek olur. K vitamini ise yaralanmalar sonrasında kanın pıhtılaşmasında rol alan bir vitamin. Ayrıca tiamin, riboflavin gibi B grubu vitaminlerine katkı sağlar. Tiamin sinir sisteminin korunması ve hafızanın güçlenmesine yardımcı olurken, depresyona karşı koruyucu görev üstlenir. Tiamin ve riboflavin yağ metabolizmasında rol oynar.

TANSİYON VARSA DİKKAT!

Yüksek miktarda lif içerdiğinden özellikle yemekle beraber tüketildiğinde öğünün mideyi terk etme süresi yavaşlar, insülin salınımı dengelenir ve daha kontrollü bir kan şekeri elde edilir. İnsülin direnci gibi bir durumunuz varsa bu şekilde tüketmek faydalı ancak diyabetiniz ve hipertansiyonunuz varsa sizin için bir risk faktörü olacağı için tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir. Bu da böbrekleriniz için bir risk oluşturabilir. Diyabeti olanların ise mümkünse hiç turşu tüketmemesi gerekir.

ISTE FAYDALARI

■ Soğuk algınlığına karşı koruyor. ■ Bağışıklığı güçlendiriyor. ■ Kan şekerini dengeliyor. ■ Sporcularda krampları azaltıyor. ■ Kansere karşı koruyucu. ■ Metabolizmayı hızlandırıyor, zayıflatıyor. ■ Kabızlığa karşı etkili. ■ Kalp damar hastalıklarına karşı koruyor.