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Haberler Sağlık Bademcik iltihabının ağrı kesicisi dondurma

Bademcik iltihabının ağrı kesicisi dondurma

10.1.2023

Bademcik iltihabının ağrı kesicisi dondurma
BADEMCİK, vücudu enfeksiyon kaynaklı hastalıklardan koruyan lenfatik sistemin bir parçasıdır. Mikrop ve virüslere karşı vücudun ilk savunma mekanizmasıdır. Bademcik iltihabı ise bu küçük organların bazı mikroplara karşı yenik düşerek iltihaplanması durumudur. Güçlü virüsler ya da bakteriler tonsillerin üzerine yapışarak büyümeye ve apse oluşturmaya başlarlar. Bu duruma bademcik iltihabı denir. Tıp dilinde tonsilit olarak isimlendirilir. Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde bademcik iltihabı daha çok görülür. Özellikle 5-15 yaş grubundaki çocuklarda rastlanan bademcik iltihabı antibiyotik tedavisi ve istirahat gerektiren bir rahatsızlıktır. Ancak bademcik iltihabının ağrısını hafifletmek adına doğal dondurma ya da buz tüketebilirsiniz. Soğuk kompres bademcik ağrısını hafifletirken ılık çaylar da enfeksiyonun temizlenmesine yardım etmektedir.
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