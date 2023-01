İzmir’e omurga sağlığı merkezi

30 yıldır İzmir Kahramanlar'da Prof. Dr. Sait Ada öncülüğünde, 'Dal Hastanesi' alanında marka olan ve kalp hastalıkları denilince akla ilk gelen Atakalp Kalp Hastanesi, birçok başarılı ameliyata imza atmıştı. Geçtiğimiz aylarda yine Prof. Dr. Sait Ada başkanlığında, uzman hekimlerin ve ileri teknolojilerle donatılmış bir sağlık kuruluşu olan yine aynı bölgede, yani Kahramanlar Atakalp binasının karşısında kurulan 'Emot Plus Omurga Sağlığı Merkezi' ile bir ilke daha imza atılmış oldu. Dal hastanesi olma özelliğini yitirmeden; ekip çalışması, güncel teknoloji kullanımı ve bilimselliği temel alarak sağlık hizmeti verme özelliği taşıyan EMOT Hastanesi öncülüğünde kurulan EMOT Plus Hastanesi, Omurga Sağlığı Merkezi'ni hayata geçirerek ortopedi ve travmatoloji dalında omurga rahatsızlıkları için yeni bir anlayışla sağlık hizmeti vermeye başladı.

EMOT Plus Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kas ve İskelet Sistemi Radyolojisi, Diyet ve Beslenme uzmanlarından oluşup ekibiyle hastalarına sağlık hizmeti verecek.

TEK MERKEZDEN HİZMET

Hastane Başhekimi Dr. İnan Aysel, önemli bir konuyu da gündeme getirerek, "Hastanemize gelen bir hasta diğer branşlara sevki halinde ek bir katkı payı ödemeyecek. Bu sistemle merkezimize gelen bir hasta ödediği bir ücretle diğer branşlardan da gerekirse faydalanabilecek" dedi. Doktor Aysel, "Sağlıkta yeni olan bu iş modeli hastalarımıza önemli avantajlar sağlıyor. Hastane birimlerini dolaşırken dikkatimi çeken şey ise omurga problemi olan hastalarla karşılaştık.

Omurga Sağlığı Merkezi'nde omurga problemi olan, özellikle bel sorunlu hastaları, tanı için bir hekim yerine bir ekibin değerlendirdiğini gördük. Bu tür hastalar tedavi sürecinde birçok yeri dolaşmak yerine tek merkezden bu hizmetleri alabilecekler, gereksiz dolaşma ve zaman kaybı ortadan kalkacak" dedi. Emot Plus Omurga Sağlığı Merkezi'ni dolaşırken Prof. Dr. Sait Ada'yı ve ekibini kutlamamak elde değil...

URLA DEVLET PIRIL PIRIL

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığım nedeniyle bir pazar sabahı gittiğim Urla Devlet'te yaşadıklarımı yazmıştım.

Hastanenin acil servisinin aşırı yoğunluğu ve doktorların ağır çalışması sebebiyle biriken hastaların isyanından ve acil servisin kirliliğinden bahsetmiştim. Yine geçtiğimiz akşam bir hastayı acile kendi arabamla götürdüm. Gördüğüm manzara bu kez çok farklıydı. Acildeki doktor ve hemşire sayısı oldukça fazla idi, olması gereken de buydu. Yoğunluk yok denecek kadar az, acil serviste temizlik görevlileri sürekli çalışıyor, servis pırıl pırıldı... Başhekimimizin duyarlılığı, son derece takdire şayan...

MASKE ZORUNLU DEĞİL

Okullarda, toplu taşıma araçlarında, havaalanlarında maske mecburiyeti yok fakat buralarda maske takılmasında yarar var. İlla ki maske şartı veya kanununa gerek yok, bu kış mevsiminde birkaç virüs birden başımıza musallat oldu, özelikle toplu alanlarda maske takılmasında sağlığımız açısından yarar var. Sağlığına önem verenler maske takmalı, aksi halde acil servislerde sıra bekler, bizden uyarması...