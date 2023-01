‘Kalori saymadan fit olmak mümkün’

Sağlıklı bir bedene ve ideal kiloya sahip olmak için sadece kalori hesabı yapmanın tehlikelerine dikkati çeken Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, "Enerjiyi ifade etmek için kalori birimi kullanılır. Her bireyin enerji ihtiyacı farklıdır. Fakat alınması gereken enerji için kalori saymak doğru değil. Sağlıklı ve fit olmak isteniyorsa kalorinin hangi besinlerden alındığı hesaplanmalıdır" dedi.

KALORİ NEREDEN GELİYOR

Besin ögelerinin karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller olarak gruplandırıldığını aktaran Aksoylu, "Besin grupları ise besin ögelerini içeren et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tahıl ve tahıl ürünleri, meyve ve sebzeler, yağlar ve şekerler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu gruplardan bazıları tek bir besin ögesini içerirken bazıları iki veya daha fazla besin ögesini kapsar. Yani her besinin içerdiği karbonhidrat, protein, yağ ve şeker miktarı farklıdır. Örneğin yumurta hem protein hem yağ, bal sadece karbonhidratın alt birimi olan şeker, kurubaklagiller hem karbonhidrat hem protein, yoğurt hem karbonhidrat hem protein içermektedir. Fit olmak isteyenleri ilgilendiren kaloriden daha önemlisi kalorinin hangi besin grubundan geldiğidir" diye konuştu.

LİFLİ GIDALAR AVANTAJLI

BESİN içeriğinin önemine dikkat çeken Aksoylu, "100 gram pirinç ve bulgur pilavındaki kalori miktarı aynıdır. Fakat bulgur daha liflidir, kana karışma süresi pirince göre daha yavaştır. Yüksek lif kan şekeri kontrolünü daha iyi sağlar ve bulgur daha uzun süre tokluk verir. 1 tatlı kaşığı bal ve 1 adet hurmanın kalorisi de aynıdır ama hurmada lif oranı yüksektir. Bu nedenle de hurmanın verdiği tokluk süresi uzundur ve kan şekeri kontrolü her zaman daha rahat sağlanır. Yani kalori saymak yerine besin içeriğine bakmak gerekir" dedi.