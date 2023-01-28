9’lu HPV aşısı Türkiye’de

Batı Anadolu Central Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz kadınlarda en sık görülen 4'üncü kanser olan rahim ağzı kanserine karşı daha yüksek koruma sağlayan 9'lu HPV aşısının Ocak ayından itibaren Türkiye'ye geldiğini ve kliniklerde uygulanmaya başlandığını söyledi.

AŞI İLE ÖNLENEBİLİR

Rahim ağzı kanserlerinin büyük kısmından HPV virüsünün sorumlu olduğunu kaydeden Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Yüksek riskli olan HPV tipleri rahim ağzı kanserine neden olurken düşük riskli tipler genital siğillere neden olmaktadır. Aşı ile önlenebilen tek kanser türü rahim ağzı kanseridir. Aşı programını devlet desteğine alan ülkelerde rahim ağzı kanseri yok denecek kadar azalmıştır. Örneğin hem erkekleri hem kadınları aşı programına alan Avustralya bu şekilde devam ederse rahim ağzı kanserini bitiren ilk ülke olacaktır" dedi.

YÜZDE 90 KORUMA

"Daha önceden uyguladığımız HPV 4'lü aşı HPV 6-11 ve 16-18 e karşı yüzde 90 koruma ve Rahim ağzı kanserine yüzde 80 etkinliği mevcuttu" diyen Op. Dr. Neslihan Gürbüz, "Şu anda kliniklerimizde yeni yapılan HPV 9'lu aşı HPV 6 ve 11 ayrıca 16-18-31-33-45-52-

58'e karşı koruyucu olup genital siğillere karşı yüzde 90 koruma ve rahim ağzı kanserine yüzde 90 koruması mevcuttur" dedi.



NASIL UYGULANIYOR?

HPV 9'lu aşı 9-26 yaş arası erkeklerde ve 9-45 yaş arası kadınlarda etkilidir. Aşı 14 yaşa kadar 2 doz şeklinde, 14 yaşından sonra 3 doz şeklinde yapılmaktadır. Aşının tüm dozlarının yapılması tam koruma için gereklidir. HPV aşısı HPV'nin cinsel yolla bulaşma sebebiyle halkta yanlış bir algıya sahiptir. Bu aşının çocuklukta yapılan aşılar içinde olması şüpheyle karşılanır. Ancak ne kadar erken yaşta aşı yapılır ise koruması artmaktadır ve ileride oluşabilecek riskleri önlemektedir" dedi.