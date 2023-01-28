Kuş veterineri Uçar’ın hedefi hastane açmak

KUŞ Veteriner Kliniği Kurucusu Veteriner Burak Uçar, önemli çalışmalarını sürdürüyor. Genç meslektaşlarına yol gösterdiğini anlatan Uçar, edindiği bilgi ve tecrübeleri çeşitli konferanslarla Türkiye'de yeni kuş veteriner hekimlerinin yetişmesi için paylaştıklarını belirtti ve ekledi: "Konya'da genç meslektaşlarımızla buluşmamız oldu Bursa'da öğrencilerle bir konferans yaptık. Bu konferanslara tüm hızla devam ederek sesimizi duyurmaya çalışıyoruz."

AR-GE SÜREÇLERİ TAMAMLANIYOR

"GENÇ arkadaşlarımız konuya meraklılar ve bu konularda birçok staj başvurusu alıyoruz" diyen Uçar, "Biz de elimizden geldiğince hepsine onay verip kliniğimizde staj eğitimi vermeye çalışıyoruz. Ekibimiz gün geçtikçe büyürken projelerimizin de Ar-Ge süreçleri tamamlanıyor. Gelecek projelerimiz çok önemli noktalardaki eksikleri tamamlamak adına olacak" diye konuştu.

GÜVENİLİR ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ

GELECEK projeleri arasında kafes, yem ve pet market kurma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Burak Uçar, "Kafes sistemi projemizin ön çalışmaları sürmektedir. Kendi ısı sistemi ve serinletme sistemi olan ayrıca kemirildiği takdirde hiçbir zararı olmayan ömürlük yuvalar hedeflerimizden biridir. Yemlik ve suluklarda bakteri üremelerini minimalize etmeye yönelik çalışmalarımız var. Son zamanlarda çok karşılaştığımız yem zehirlenmelerini çözmek adına steril yem üretimi projemiz var. Bakteri, virüs, mantar ya da paraziter etkenler bulunmayan özel paketlenmiş yem üretimi bir önemli projemizdir. Kuş internet pet marketi en önem arz eden projelerimiz başında gelmekte. İnsanlar istedikleri ürüne güvenip güvenemediği zamanlarda bizlere sorulmaktadır. Biz bu internet marketinden insanların güvenilir ve onay alan ürünlere ulaşabileceği bir hizmet sunmaya çalışacağız. Süreç içinde kuşlara dair ne olması gerekirse sınıflar halinde burada bulunacak duruma getireceğiz. Kargo ile yine tüm ülkemize açık olacak" dedi.



BESİN TAKVİYESİ ÜRETİYOR

KUŞLAR için vitamin ve besin takviyesi üretmeye başladıklarını belirten Veteriner Hekim Burak Uçar, "Lansmanını 2022 yılı Pet İzmir fuarında gerçekleştirdik. Farklı ülkelerden çok ilgi gördük. Bunlardan en ciddi olan ve ürünlerimizi isteyen Kanada firması oldu. Şimdi akreditasyon sürecindeyiz. Ürünlerimizi test ettiler ve beğendiler. Böyle bir gelişme bizim için çok güzel oldu. Türkiye'nin farklı illerine web sitemiz üzerinden satışlarımız başladı" dedi.



ÖDÜLLÜ VETERİNER HEKİM

GEÇTİĞİMİZ Eylül ayında İstanbul'da Altın İnci ödül töreninde, "Türkiye'nin En İyi Kuş Veterineri" ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Uçar, "Sadece papağangillere hizmet veren tek klinik olduğumuzu göz önüne alırsak şaşırdığımız bir durum değildi. Başarılarımızı kuşlarla ilgili eksikliğini yaşadığımız farklı ürün gruplarıyla da devam ettirmek istiyoruz" dedi.



"AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK"

KUŞ Veterineri Kliniği kurma ve sadece kuşlara hizmet veren bir veteriner hekim olma fikrinin ortaya çıkış sebebinin 20 yaşında kaybettiği Ege adındaki muhabbet kuşu olduğunu söyleyen Burak Uçar, "Ege benim 20 yıllık dostum, yol arkadaşımdı. Bugün gerçekleştirdiğimiz tüm projeler hepsi Ege'nin sayesinde oldu. Ne yazık ki Ege'yi geçtiğimiz ay kaybettik. Ancak hayallerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yolculukta en büyük hedefimiz Avrupa'nın en büyük kuş hastanesini Türkiye'de İzmir'de hizmete açmaktır. Her zaman olduğu gibi doğa kanatlılarına da desteğimiz sürecektir" diye konuştu.