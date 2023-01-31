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Haberler Sağlık Bir fincan kahve bile kanser riskini azaltıyor

Bir fincan kahve bile kanser riskini azaltıyor

31.1.2023

Bir fincan kahve bile kanser riskini azaltıyor

KAHVE tüketiminin kanser türleriyle olan ilişkisinin tıp dünyasındaki çalışmalara konu olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Genel olarak, Türk kahvesinin tüketimindeki 1 porsiyonluk artış ile kanser riskinde yüzde 3'lük azalma gözlemleniyor" dedi.

Karataş, "Türk kahvesi, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası ayrıca sağlığımız için altın kadar değerli. Hele ki telvesiyle içilirse. Sabah kahvaltısından sonra Türk kahvesi içilmesi son derece sağlıklı bir alışkanlık. Kahvede bulunan güçlü antioksidanlar sayesinde antikanserojen etki göstermekte" dedi. Diyetisyen Melisa Karataş, "Çalışmalar incelendiğinde kahve tüketimi mesane, meme, farinks, yanak, kolorektal, endometrial, özofajiyal, hepatoselüler, lökemik, pankreas, prostat kanseri riskiyle ilişkilendirilmiştir" diye konuştu.

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