Karaciğer yağlanmasının 6 belirtisine dikkat!

SİNSİCE ilerleyen ve çok fazla belirti vermeyen karaciğer yağlanması genellikle herkeste görülebilen bir rahatsızlıktır. Karaciğer vücudumuzdaki en ağır organdır ve yağlanmayla birlikte büyüyerek diğer organlara baskı uygular. Bu şekilde kaburganın alt bölümünde ağrıya neden olur. Zaman içinde karaciğerdeki yağlanmanın artmasıyla birlikte ani kilo kaybının yaşanacağını belirten Dr. Ferit Şeyhzade, "Sağlıksız beslenme, alkol alımı, hareketsiz yaşam yağlanma için en önemli sebeplerdir.

Kilo fazlalığı olanlar, hızlı kilo alıp veren kişilerde risk daha çoktur. Karaciğer yağlanması olan kişilerde, bitkinlik, halsizlik sıklıkla görülür. Yağlanma görülen hastanın karaciğer testlerinde büyüme olup olmadığında bakılmalıdır" dedi. Yıllar sonra da ortaya çıkabilen karaciğer yağlanmasının diğer belirtileri şunlardır: ✓ Gözlerde kızarıklık ✓ Ciltte kızarıklık ve kaşıntı ✓ Hafızanın zayıflaması ✓ Ten ve nefeste kötü koku ✓ Mide bulantısı ✓ Hemoroid gibi sorunlar

HASTALIĞI önlemede yapılabilecek en önemli yöntemlerin sağlıklı beslenmek ve spor yapmak olduğunu belirten Dr. Şeyhzade, risk altındaki kişilerin ideal kiloya ulaşması, günlük kalori alımını düzenlemesi, bol sebze tüketmesini öneriyor.

7 HAYATİ ÖNERİ:

KARACİĞER yağlanmasını önlemek ya da tedavi etmek için yapılabilecek temel uygulamalar ise şunlar: ✓ Alkollü içecek tüketmeyin. ✓ Kolesterolü mutlaka kontrol altına alın. ✓ Paketli gıdalardan uzak durun. ✓ Varsa fazla kilolarınızdan kurtulun. ✓ Akdeniz diyetiyle birlikte haftada 3-4 gün yürüyüş yapın. ✓ Doymuş yağ, rafine şeker ve unlu mamulleri hayatınızdan çıkarın. ✓ Kan şekeri seviyenizi sağlıklı aralıklarda tutmaya özen gösterin.