Genç kalmanın sırrını merak ediyor musunuz?

KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber içeriğindeki C vitamin sayesinde kolajen üretimine destek olur. Cildin erken kırışmasını önler. Kırışıklıkları ve ince çizgileri kısa sürede yok eder. Cildin toparlanmasına yardımcı olur. 1 orta boy kırmızı biber yaklaşık 64 mg C vitamini içerir ve günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter.