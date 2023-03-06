Genç kalmanın sırrını merak ediyor musunuz?

Cildinizi korumak ve erken yaşlanmasını önlemek için mutlaka beslenme düzenine dikkat etmeniz gerekir. Cildinizin yaşlanmasını durdurmak için de bu listedeki besinleri diyet listenize ekleyebilirsiniz...
Cildinizi korumak ve erken yaşlanmasını önlemek için mutlaka beslenme düzenine dikkat etmeniz gerekir. Cildinizin yaşlanmasını durdurmak için de bu listedeki besinleri diyet listenize ekleyebilirsiniz...
SU
Genç ve güzel cilt, esnek ve elastik olan cilttir. Cildin esnekliği ve elastikiyeti ise cilt tabakalarında yeterli miktarda su olmasına bağlıdır. Cildimizin yüzeyi yeterince nemli değilse, esnekliği kaybolur. Bu sebeple her gün mutlaka 8-10 bardak su içmeniz önerilir. Cilde nem depolayarak erken yaşlanma ve kırışıklık gibi sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.
HAVUÇ
A vitamini açısından çok zengin olan havuç cildi besler. Cilt kusurlarının giderilmesine yardımcı olur. Sivilce, akne ve siyah nokta gibi sorunları ortadan kaldırır. Çoğu kozmetik cilt ürünlerinin içindekiler kısmında adı geçen retinol de havuç özlerini barındırır. Havuç bu özelliği ile erken yaşlanma sorununu ortadan kaldırır. Cilt hücrelerini yenileyerek her zaman genç kalmasına yardımcı olur.
AVOKADO
Avokado cilt için bir nem kaynağıdır. Özellikle kuru ciltlerin vazgeçilmezi olarak bilinir. Avokado, cildi dış etkenlere karşı güçlü hale getirir. Cildi onarır. Avokado A ve C vitaminleri açısından da zengin bir meyve olduğu için cildin tüm ihtiyacını karşılar. Avokado cilde nem depoladığı için kuruluk, kaşaıntı, pul pul dökülme gibi sorunları da ortadan kaldırır. Avokadoyu hem tüketerek hem de cildinize uygulayarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.
KIRMIZI BİBER
Kırmızı biber içeriğindeki C vitamin sayesinde kolajen üretimine destek olur. Cildin erken kırışmasını önler. Kırışıklıkları ve ince çizgileri kısa sürede yok eder. Cildin toparlanmasına yardımcı olur. 1 orta boy kırmızı biber yaklaşık 64 mg C vitamini içerir ve günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter.
ISPANAK
Ispanak içeriğindeki yüksek A, C ve E vitaminleri cildin erken kırışmasını ve yaşlanmasını önlüyor. Yapılan araştırmalar da yeşil ve sarı renkli sebzeleri düzenli olarak tüketen bireylerin özellikle göz çevresinde daha az kırışıklığı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ispanak tüketerek hem vücudunuz için gerekli olan vitaminleri sağlamış olursunuz hem de cildinizin tazeliğini korursunuz.
YABAN MERSİNİ
Yaban mersini güçlü bir antioksidan kaynağıdır. İçerisinde A,C,E,K vitaminleri barındıran ve etkisini kısa sürede gösteren yaban mersini bağışıklığı güçlendirici etkileri de bulunur. Antioksidan özelliğiyle hem hastalıklara karşı korur hem de cildi dış etkenlere karşı güçlü hale getirir. Yaban mersini içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde cildin yağ seviyesini düzenler. Bu sayede daha sağlıklı cilde sahip olmanızı kısa sürede sağlar.
NAR
Nar , faydaları olan parlak, lezzetli tohumlarla doludur. Antioksidan özelliklere sahiptirler ve hepsi genç cildi korumak için harika olan A vitamini, C vitamini ve E vitamini ile folik asit kaynağı olarak kabul edilirler. Diş plağının etkilerini azaltan ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu özelliği olan nar suyunun , anti bakteriyel özelliği ile gülüşünüz için harika olduğu söylenir .