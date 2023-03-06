Genç kalmanın sırrını merak ediyor musunuz?

AVOKADO

Avokado cilt için bir nem kaynağıdır. Özellikle kuru ciltlerin vazgeçilmezi olarak bilinir. Avokado, cildi dış etkenlere karşı güçlü hale getirir. Cildi onarır. Avokado A ve C vitaminleri açısından da zengin bir meyve olduğu için cildin tüm ihtiyacını karşılar. Avokado cilde nem depoladığı için kuruluk, kaşaıntı, pul pul dökülme gibi sorunları da ortadan kaldırır. Avokadoyu hem tüketerek hem de cildinize uygulayarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.