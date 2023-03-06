Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

Gebelik, hormon bozukluğu, kilo alıp verme ve asitli besinler nedeniyle görülen çatlaklar, psikolojik sorunlara yol açar. Çatlaklar cilt renginden daha açıktır. Bu yüzden gözle görülür. Ancak bu sorundan kurtulmanın çok basit yöntemleri var.

