Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

Gebelik, hormon bozukluğu, kilo alıp verme ve asitli besinler nedeniyle görülen çatlaklar, psikolojik sorunlara yol açar. Çatlaklar cilt renginden daha açıktır. Bu yüzden gözle görülür. Ancak bu sorundan kurtulmanın çok basit yöntemleri var.
Gebelik, hormon bozukluğu, kilo alıp verme ve asitli besinler nedeniyle görülen çatlaklar, psikolojik sorunlara yol açar. Çatlaklar cilt renginden daha açıktır. Bu yüzden gözle görülür. Ancak bu sorundan kurtulmanın çok basit yöntemleri var.
Beyaz tenlilerde mor ve kırmızı görülür. Koyu tenlilerde ise daha açık renkte fark edilir.
ÇATLAKLARI YOK EDEN DOĞAL YOLLAR
ALOE VERA
En güçlü onarıcı doğal bitkidir. Aloe vera cilt yüzeyinde deforme olmuş yapıları hızla onarır. Cilt rengini eşitler. Pigmentleri onarmada hücre yapısını güçlendirme de etkili olan aloe veradan her gün bir miktar sürmeniz yeterlidir.
KETEN TOHUMU
İçeriğinde yüksek oranda kolajen barındıran keten tohumu cilt yüzeyindeki destekli onarmalarda etkilidir. Bu yüzden beslenme düzenine eklenmesi gereken bir besin olarak uzmanlar tarafından önerilir.
AT KESTANESİ
Çok güçlü bir rahatlatıcı krem formunda olan at kestanesi çatlakların olduğu bölgede kan akışını hızlandırır. Çatlakların hızla geçmesi için ise at kestanesini masaj yaparak uygulayın.
ISIRGAN OTU
Direk temas edildiği zaman ciddi oranda tahribe neden olan ısırgan otu aynı zamanda doğru kullanıldığında cildin vazgeçilmez ilacıdır. Yakıcı etkisiyle çatlaklara neden olan hücreleri onarır. Çatlak etkisini azaltır. Isırgan otu kremlerini uyguladıktan sonra yarım saat yürüyün.
Öte yandan yürüyüş yüzme ve bol bol masaj çatlakları azaltır. Doğru beslenme ise yaşanan çatlak ve sarkmaları ortadan kaldırır.