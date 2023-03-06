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Haberler Sağlık Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

Kilo alıp verme, vücut gelişimi ya da hamilelik sonrasında oluşan çatlaklar, belli bölgelerde oluşurlar ve görüntü olarak da bizi rahatsız edebilirler. Çoğunlukla basen ve karın bölgesinde oluşan bu cilt sorununun geçmesi için doğal bazı çözümler vardır. İşte çatlakları yok etmenin doğal yolları...

06.03.2023, 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023, 16:38

Gebelik, hormon bozukluğu, kilo alıp verme ve asitli besinler nedeniyle görülen çatlaklar, psikolojik sorunlara yol açar. Çatlaklar cilt renginden daha açıktır. Bu yüzden gözle görülür. Ancak bu sorundan kurtulmanın çok basit yöntemleri var.

Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

Beyaz tenlilerde mor ve kırmızı görülür. Koyu tenlilerde ise daha açık renkte fark edilir.

Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

ÇATLAKLARI YOK EDEN DOĞAL YOLLAR

ALOE VERA

En güçlü onarıcı doğal bitkidir. Aloe vera cilt yüzeyinde deforme olmuş yapıları hızla onarır. Cilt rengini eşitler. Pigmentleri onarmada hücre yapısını güçlendirme de etkili olan aloe veradan her gün bir miktar sürmeniz yeterlidir.

Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

KETEN TOHUMU

İçeriğinde yüksek oranda kolajen barındıran keten tohumu cilt yüzeyindeki destekli onarmalarda etkilidir. Bu yüzden beslenme düzenine eklenmesi gereken bir besin olarak uzmanlar tarafından önerilir.

Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

AT KESTANESİ

Çok güçlü bir rahatlatıcı krem formunda olan at kestanesi çatlakların olduğu bölgede kan akışını hızlandırır. Çatlakların hızla geçmesi için ise at kestanesini masaj yaparak uygulayın.

Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

ISIRGAN OTU

Direk temas edildiği zaman ciddi oranda tahribe neden olan ısırgan otu aynı zamanda doğru kullanıldığında cildin vazgeçilmez ilacıdır. Yakıcı etkisiyle çatlaklara neden olan hücreleri onarır. Çatlak etkisini azaltır. Isırgan otu kremlerini uyguladıktan sonra yarım saat yürüyün.

Vücuttaki çatlaklara doğal çözüm

Öte yandan yürüyüş yüzme ve bol bol masaj çatlakları azaltır. Doğru beslenme ise yaşanan çatlak ve sarkmaları ortadan kaldırır.

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