Astım tedavisinde besinlerin önemi büyük

Astım dünyada yaklaşık 300 milyon insanı etkileyen, kriz ataklarıyla seyreden kronik bir hastalık. Peki astım krizlerini azaltmak için nasıl beslenmek gerekiyor? Son yıllarda astım ataklarını azaltabilen hatta koruyan besinlerin varlığının keşfedilmesiyle astım tedavisinde yiyeceklerin de önemli rolü olduğu bulundu. Diyet lifinden yetersiz tüketimin, fast food besinleri sık yemenin astımın tetikleyicisi olduğu bilinen bir gerçek.



FAYDA SAĞLIYOR

Havuç, ıspanak, marul, domates, patates, brokoli, kavun, portakal ve balkabağı en yüksek oranda beta karoten içeren besinler; C vitamini kaynakları turunçgiller, kivi, çilek, yeşil yapraklılar, yeşil biber, domates ve lahana; E vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar, fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişler, tam tahıllar ve kuru baklagillere mutlaka beslenmede yer verilmesi gerekiyor. Omega 3'ten zengin besinlerin astımda önemli rol aldığını göstermekte.



Balık, keten tohum, çiğ ceviz, havuç ve domates astım hastalarının beslenme programlarında yer vermeleri gereken en önemli besinler arasında. Bu kişilerin tuzdan ve katkı maddeli ürünlerden kaçınması gerekiyor.



KATKI MADDELERİ TETİKLİYOR

Besinlere renk, koku ve tat vermek ya da koruyucu olması amacıyla eklenen bazı katkı maddeleri de astım hastalığını tetikliyor. Bu katkı maddelerinden astımla kuvvetli ilişkisi bulunanlar; sülfitler ve mono sodyum glutamat'tır. Bu nedenle astım hastalarının bu katkı maddelerinin sıkça kullanıldığı hardal, salamura turşu, meyve suları, mısır şurubu içeren besinlerin tüketiminden uzak durmaları gerekiyor.

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