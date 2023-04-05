  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Bu meyvenin çekirdeğini yutuyorsanız dikkat! Zehirliyor mu?

Bu meyvenin çekirdeğini yutuyorsanız dikkat! Zehirliyor mu?

Elma çekirdeklerinin zararlı olduğunu, hatta fazla tüketildiğinde zehirleyip ölüme kadar götürdüğü efsanesini biliyorsunuzdur. Peki elma çekirdekleri gerçekten zararlı mı, elma çekirdeği yutulduğunda zehirler mi? Elma çekirdeği yersek ne olur? İşte bu soruların cevapları...

05.04.2023, 15:40 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023, 15:40

Elma çekirdeği zararlı mı? Son yıllarda hızla yayılan elma çekirdeğinde siyanür olduğu söylentisi ne kadar doğru? Elma, her mevsim tezgahlarda yer alması ve ekonomik olmasıyla en sık tercih edilen meyveler arasındadır.

Bu meyvenin çekirdeğini yutuyorsanız dikkat! Zehirliyor mu?

Kırmızı ve sarı elma tatlı olurken yeşil elma ise daha ekşi ve buruk tadıyla ön plana çıkar.

Bu meyvenin çekirdeğini yutuyorsanız dikkat! Zehirliyor mu?

Vitaminleri saymakla bitmeyen elma hakkında zararlı olan bir bilgi, dikkatleri gerçekten de çekiyor. Duyanı tedirgin eden elma çekirdeğinin zararlı olması, hatta ölümcül sayılması bir efsane mi yoksa gerçek mi?

Bu meyvenin çekirdeğini yutuyorsanız dikkat! Zehirliyor mu?

ELMA ÇEKİRDEĞİNDEKİ SİYANÜR TEHLİKESİ!

Elma çekirdeğindeki zehirli etkinin ana kaynağı amigdalin molekülü. Amigdalinin tehlikesiyse onu içeren bir madde yedikten sonra sindirim enzimleriyle karışmasıyla ortaya çıkıyor.

Bu meyvenin çekirdeğini yutuyorsanız dikkat! Zehirliyor mu?

Amigdalin midemizde yerini aldıktan sonra yarattığı etkiyle siyanür salınımına sebep oluyor. Elma çekirdekleri kendi başına zararlı olmasa da çiğnendiğinde veya hasar gördüğünde hidrojen siyanüre dönüşebilir.

Bu meyvenin çekirdeğini yutuyorsanız dikkat! Zehirliyor mu?

Akut siyanür zehirlenmesi oluşması için 83 ila 500 elma çekirdeği yemeniz gerekir. Elma çekirdeği yeme bağımlılığınız yok ise korkulacak bir durum da yoktur.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA