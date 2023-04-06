Adı bir hayli garip olan bu bitki şeker hastaları için birebir!

SEDEF HASTALIĞI VE AKNELİ CİLT İÇİN ETKİLİ
Otta bulunan sülfirin maddesi, sedef ve akneli ciltlerde olumlu etkiler göstermektedir. Dulavrat otunda östrojen hormonu içeren lignanlar, polifenoller ve sülfür içeren bileşenler bulunur. Bu sebeple cilt hastalıkları için oldukça etkilidir. Çin tıbbında önemli bir yere sahip olan dulavrat otu, yüzyıllar önce başka bitki kökleriyle karıştırılarak kızamık, bademcik iltihabı ve grip tedavisinde kullanıldı. Dulavrat otu, cildin elastikiyetini korumaya yardımcı oluyor, ve botoks etkisi yaparak cildin genç görünmesine yardımcı oluyor.