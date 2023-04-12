Çaylardan gelen şifa

Metabolizma hızına destek, kan şekeri seviyesindeki hızlı artışları önler ve metabolizma hızını dengeler, performansı etkiler, yorgunluk ve uyku halini ortadan kaldırır.İçerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirir, metabolizmayı hızlandırması ile iştahı bastırarak kilo kaybına yardımcı olur, kan dolaşımını hızlandırır ve idrar söktürücüdür.Vücudu toksinlerden arındırır, ödem söktürücüdür, bağırsaklardan yağın emilimini azaltır, karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur, kabızlık şikayetlerine karşı etkilidir ve mide rahatsızlıklarına karşı günde en az 1 fincan tüketilmesi olumlu etki yaratabilir.C vitamini içeriği yüksektir, ödem atıcı etkisi vardır, pektin ve meyve asitleri hafif ishal yapabilir ve sindirimi kolaylaştırır.İngiltere'de tüm hastalıklara iyi geldiğine inanılan 9 bitkiden biri,sindirime yardımcıdır,hamilelerde aşermeyi azaltır,emziklilerde sütü arttırır, dişeti enfeksiyonunu gidermeye yardımcıdır, öksürük ve soğuk algınlığında destek yaratabilir.Anksiyeteyi hafifletmek ve uykuyu teşvik etmek için tüketimi önerilir, bilgiyi öğrenme, depolama ve geri getirme yeteneğini güçlendirir ve alzheimer hastalığına karşı koruyucudur.Termojenik etkiyi arttırarak yağ yakımı üzerinde etkili olduğu yapılan onlarca çalışma ile de desteklendi,kan şekeri üzerine olumlu etki yaratır,gaz giderici özelliği ile de bilinir,bulantının bastırılmasında etkilidir ve uzun süre tokluk hissetmenize de neden olur.Bu lezzetli baharat kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir. Özellikle her gün 1 çay kaşığı kadar tarçın veya 1- 2 fincan tarçın çayı tüketimi ile 40 gün sonunda ortalama kan şekeri seviyesi üzerinde yüzde 5- 15 oranında düşüş olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Midenin boşalma hızını geciktirir, böylece daha az kalori almaya destek sağlar Sindirim şikayetlerinde etkili, gaz ve şişkinlik hissini gidermek için kullanılır. Ayrıca vücut direncini arttırır.